SpaceX busca venta de acciones para duplicar su valor a 800.000 millones de dólares

La empresa fundada por Elon Musk, SpaceX busca una nueva venta secundaria de acciones que podría elevar su valoración a unos US$ 800.000 millones.

El director financiero de la firma, Bret Johnsen, aseguró a los inversores los detalles del proceso en los últimos días. En caso de que el objetivo de la empresa se cumpla, la operación duplicaría la última valoración de la compañía, que en su venta secundaria más reciente había alcanzado los US$ 400.000 millones.

SpaceX quedaría superaría a OpenAI y podría convertirse en la empresa privada más valiosa de Estados Unidos. La fundadora de ChatGPT había llegado a una valoración de US$ 500.000 millones a principios de año tras un acuerdo firmado con Microsoft en octubre.

