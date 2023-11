SpaceX apronta el segundo despegue de Starship, el mayor cohete del mundo

SpaceX se está preparando para encarar la próxima semana un segundo intento y relanzar el cohete más grande y potente del mundo, el Starship, a la espera para entonces de la autorización del regulador aéreo estadounidense.

“Starship se está preparando para despegar el 17 de noviembre, sujeto a la aprobación regulatoria” pertinente de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), anuncia SpaceX en sus redes sociales.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval ? https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR