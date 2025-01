SpaceX aplaza para el miércoles la séptima prueba de su poderoso cohete Starship

SpaceX aplazó para el miércoles el próximo vuelo de prueba de su poderoso cohete Starship, cuyo lanzamiento estaba previsto inicialmente para la tarde del lunes desde su base en el sur de Texas (EE. UU.).

Según informó la firma de Elon Musk la noche del sábado, el Starship despegará a las 16:00 hora local (22:00 GMT) del miércoles, desde Starbase, el centro espacial de la firma ubicado en la localidad tejana de Boca Chica.

Para esta prueba la misión transportará diez réplicas de Starlinks de última generación, los cuales serán puestos en una trayectoria suborbital, que es en la que se moverá el cohete.

Esta operación será crucial, debido a que SpaceX tiene previsto en el futuro usar el Starship para colocar en órbita la próxima generación de sus populares satélites de internet de banda ancha, los cuales serán más grandes y pesados que los actuales.

En el séptimo vuelo, los ingenieros de la misión volverán a intentar atrapar la poderosa primera etapa del Starship, llamada Super Heavy, que en la anterior prueba realizada en noviembre pasado no pudo efectuarse.

Una vez separada de la segunda etapa, es decir del Starship como tal, si la meteorología lo permite se prevé que el Super Heavy arribe a una plataforma de Starbase, donde será capturado por unos brazos mecánicos, tal como ya ocurriera con éxito en la quinta prueba.

Para esta operación, se han aplicado mejoras en la torre de captura, que incluyen protecciones a los sensores en los brazos mecánicos de la torre, que resultaron dañados durante el lanzamiento de la prueba anterior y obligaron al desvío de la primera etapa hacia alta mar.

El Starship volará por su cuenta en una trayectoria suborbital durante aproximadamente una hora, para acabar con un amarizaje en el océano Índico, de la misma manera que lo ha hecho en las últimas pruebas.

Entre estas novedades figura la reducción del tamaño de las alas superiores del cohete, que además ahora están más cerca de la punta del Starship y ello reduce su exposición al calor, además de haberse mejorado el escudo térmico.

Now targeting Wednesday, January 15 for the seventh flight test of Starship ? https://t.co/QNCSPTdYW2 pic.twitter.com/xz8eNkfV0T