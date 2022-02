Sony plantará un árbol por cada jugador que desbloquee un trofeo en su último juego

El videojuego Horizon Forbidden West se lanzó al público este viernes 18. Se trata de la secuela de Horizon Zero Dawn y, como su predecesor, fue desarrollado por Guerrilla Games y publicado por Sony para las consolas PlayStation 4 y 5.

En él, los jugadores encarnan a Aloy, una cazadora que habita una isla plagada de máquinas con forma de animales y debe salvar al planeta de un sistema que generó ambientes desolados, lo que amenaza con hambrunas a la raza humana. Tiene mecánicas de acción y juego de mundo abierto y, al igual que el original, promete ser un título esencial para quienes posean la plataforma de videojuegos de Sony.

Pero eso no es lo único: como parte de una iniciativa que está en línea con los temas que aborda el título, Sony se unió con la fundación Arbor Day para plantar un árbol por cada jugador que desbloquee el trofeo "Reached the Daunt" en el juego, según consignó Polygon.

Los trofeos son una mecánica de PlayStation (que también se encuentra en la consola de Microsoft, Xbox, donde se llaman "logros") que le dan puntos al usuario por acciones o hazañas específicas alcanzadas en un título dado. Esto sirve, a su vez, para competir con distintos miembros de la comunidad de jugadores.

De esta manera, el trofeo en cuestión exige que los jugadores que alcancen la región Daunt en el mapa del juego. Dado que es una de las primeras zonas que se desbloquea luego del tutorial, es bastante fácil de conseguir; la mayoría de jugadores llegarán a esta área en unas dos horas.

Así, los jugadores podrán hacer un bien tangible por el planeta al disfrutar de este título.

El programa "Play and Plant" ("Juega y planta") entre Sony y la fundación Arbor Day terminará el 25 de marzo o cuando una donación máxima se alcance, esto es, un estimado de 288.00 árboles.

Help build Aloy's Forests ?? Learn more about Guerilla's Horizon Forbidden West-inspired partnerships with conservation projects around the world: https://t.co/Qyrky6BXld pic.twitter.com/NXT3CJx2Dy