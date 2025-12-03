Sector tecnológico facturó US$ 3.681 millones en 2024: ¿cuántas personas emplea el rubro?

Tecnología

Un informe de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) señaló que la facturación total del sector alcanzó los US$ 3.681 millones en 2024, lo que equivale al 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Si se excluye a Antel, las ventas sumaron US$ 3.185 millones, un incremento del 10% respecto al año anterior, según una encuesta realizada por la gremial entre 271 empresas.

El ritmo de crecimiento muestra de todos modos una desaceleración en relación a lo registrado en 2023, cuando el incremento fue de 19% al compararlo con 2022, según informó en primera instancia El Observador.

El crecimiento se explica tanto por el dinamismo del mercado interno como por las exportaciones. Las ventas locales aumentaron 12%, llegando a US$ 1.358 millones, mientras que las ventas al exterior —incluyendo exportaciones y filiales— sumaron US$ 2.323 millones, con un alza del 7%.

La encuesta de la Cuti estimó que unas 20.500 personas están empleadas en el sector, lo que representa un leve incremento en comparación con el nivel estimado para 2023.

Estados Unidos se mantuvo en 2024 como el principal destino de las exportaciones de servicios TI, aunque su participación bajó de 82% a 78%. Le siguen el Reino Unido (10%) y Chile (4%), que desplazó a España al cuarto lugar. Como novedad, Alemania y Arabia Saudita ingresaron al top 10 de destinos, mientras que Argentina y Francia quedaron fuera.

La encuesta también determinó que la proporción de empresas con ventas anuales iguales o superiores a US$ 1 millón continuó aumentando en 2024 y alcanzó a 59% del total.

El universo de la encuesta está integrado por 271 empresas socias de Cuti cuya actividad principal es la comercialización de servicios y productos de tecnología de la información.