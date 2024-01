Se tranca todo: las quejas por calidad de la transmisión del clásico inundaron las redes

Los clásicos disputados durante el verano suelen verse como ensayos para la futura temporada deportiva, y por esa razón se les suele restar trascendencia.

Sin embargo, el disputado ayer tuvo una característica especial que lo convierte en histórico: fue el primero que se vio de manera exclusiva por streaming, y ese debut dejó disconformes a muchísimos usuarios.

El encuentro fue transmitido a través de la plataforma Star+, y sufrió numerosas interrupciones y “congelamientos” de imagen.

Estos desperfectos técnicos sacaron de quicio a numerosos televidentes —o “streamingvidentes”— que se encontraron con un problema que no habían experimentado en las transmisiones por canales de TV.

Durante y después del partido —que culminó con victoria tricolor por 2-0—, en redes sociales llovieron las críticas al servicio y también las bromas al respecto.

Clásico #Peñarol VS #Nacional Espero que la señal de @StarPlusLA no se caiga constantemente La señal ... pic.twitter.com/ITLvV5tDB1

La transmisión de Star + del Clásico Peñarol-Nacional es nefasta. Mala calidad de imagen y ahora no se escucha. Con VTV esto no pasaba.....

- ¿Se el clásico por Star+?



- Ahora sí, ahora no, AHORA SÍ, ahora no... AHORA no, AHÍ, ahora no se escucha, se trancó, pusieron un relato de otra transmisión, desapareció el marcador, AHORA SÍ, no, no, está congelada la imagen, ahora se ve el logo, se ve como un juego de family pic.twitter.com/Zr60LU4McJ