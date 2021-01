Samsung presenta las últimas innovaciones para una mejor normalidad en CES 2021

Tecnología

Samsung Electronics Co., Ltd. compartió su visión para el futuro en el 2021 Consumer Electronics Show (CES). La compañía presentó nuevos productos en su conferencia de prensa virtual, mostrando cómo continúa innovando mediante la creación de soluciones que son flexibles, están conectadas de manera inteligente y utilizan inteligencia artificial para comprender el contexto y hacer que la vida diaria sea perfecta.

"Nuestro mundo se ve diferente y muchos de ustedes se han enfrentado a una nueva realidad, una en la que, entre otras cosas, su hogar ha adquirido una mayor importancia", dijo Sebastian Seung, presidente y director de Samsung Research, el centro avanzado de I + D de la compañía que lidera el desarrollo de tecnologías futuras para SET (productos finales) de Samsung Electronics, abordando los esfuerzos de la compañía para mejorar la experiencia tecnológica en el hogar. "Nuestras innovaciones están diseñadas para brindar experiencias más personales e intuitivas que expresen su personalidad. Trabajamos arduamente para brindarles innovación de próxima generación, con la inteligencia artificial como el habilitador principal, para su mejor mañana ".

Creando experiencias de usuario más íntimas y personalizadas

A medida que las personas pasaban más tiempo en casa el año pasado, la tecnología que querían se convirtió en la que necesitaban. Al confiar en esa tecnología, la gente llegó a comprender muchas formas en las que las soluciones conectadas podían hacer la vida más fácil. Los televisores eran fundamentales para el entretenimiento y, a veces, para el fitness. Los Chromebook se convirtieron en herramientas fundamentales de aprendizaje en el hogar Los refrigeradores inteligentes ayudaron con las compras remotas y la preparación de comidas. Los teléfonos inteligentes eran indispensables.

Las continuas inversiones de Samsung en innovaciones que se adaptan a los estilos de vida en evolución permiten a la empresa seguir el ritmo de los cambios rápidos. Las innovaciones clave reveladas incluyen:

• • Samsung Bespoke 4-Door Flex: la última versión del refrigerador Bespoke cuenta con paneles intercambiables que vienen con una variedad de colores y materiales que hicieron que el original fuera un éxito, lo que permite a los consumidores ajustar la forma y la función de su refrigerador. El nuevo modelo de 4 puertas, disponible en Norteamérica esta primavera, también incluye un nuevo Beverage CenterTM, que brinda acceso rápido a un dispensador de agua y una jarra de agua que se llena automáticamente. Samsung Bespoke 4-Door Flex también viene equipado con una máquina de hielo automática dual que no solo produce cubitos de hielo regulares, sino también "picaduras de hielo" más pequeñas para adaptarse a las diferentes preferencias de bebidas frías.

• MICRO LED de 110 pulgadas: esta nueva pantalla cuenta con un LED inorgánico auto iluminado con un diseño Infinity Screen delgado y casi sin bisel que se integra a la perfección en el espacio habitable. El resultado es una experiencia de visualización espectacularmente inmersiva con una calidad de imagen asombrosa. El MICRO LED de 110 pulgadas también agrega "4Vue" (vista cuádruple), una opción de visualización en cuatro direcciones, para que pueda mantenerse al día con varios deportes a la vez o transmitir un tutorial mientras juega un videojuego. Además, para los consumidores estadounidenses, más de 160 canales gratuitos están disponibles a través de Samsung TV Plus. MICRO LED se lanzará a nivel mundial a partir de esta primavera .

• Lifestyle TV: la línea de televisores de estilo de vida de vanguardia de Samsung incluye The Serif, The Frame, The Sero y The Terrace, un televisor para exteriores 4K QLED lanzado recientemente, así como Samsung The Premiere, un proyector láser 4K de calidad cinematográfica.

• SmartThings Cooking: un nuevo servicio de Samsung SmartThings está diseñado para que su viaje culinario sea perfecto. Un planificador de comidas automático impulsado por la IA de alimentos de Whisk recomienda comidas para toda la semana, hace listas de compras con los ingredientes que necesita y se conecta a los minoristas de comestibles para comprar en un solo lugar directamente desde el refrigerador Family Hub TM o la pantalla de su teléfono móvil. Las instrucciones de la receta se pueden enviar directamente a los dispositivos de cocción Samsung sincronizados para minimizar las molestias y los errores .

• Samsung Health Smart Trainer en televisores Samsung 2021: Samsung Health transforma a la perfección la casa en un gimnasio personal, y la nueva función Smart Trainer rastrea y analiza la postura en tiempo real, como un entrenador personal. Durante y después del entrenamiento, Smart Trainer proporciona comentarios sobre el formulario, lo ayuda a contar sus repeticiones y calcula las calorías quemadas. Con video y entrenamiento interactivo a través del control de voz habilitado por Bixby, Samsung Health Smart Trainer eleva y personaliza la experiencia de entrenamiento en casa.

Llevando la IA y los robots a la vida diaria, incluida la limpieza

Samsung ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la innovación en inteligencia artificial y robótica, aprovechando sus siete centros globales de investigación de inteligencia artificial para promover la tecnología. Al incorporar la inteligencia artificial a sus productos, Samsung está creando nuevas experiencias en el hogar, desde lavadoras que optimizan el uso de agua, detergentes y ciclos de lavado, hasta televisores con un procesador Quantum AI que puede mejorar el contenido HD en una resolución impecable de 8K.

Las principales tecnologías presentadas durante la conferencia de prensa de Samsung incluyen las siguientes:



• JetBot 90 AI +: a partir del primer semestre de 2021 en EE. UU. Esta nueva aspiradora utiliza tecnología de reconocimiento de objetos para identificar y clasificar objetos para decidir la mejor ruta de limpieza. Los sensores LiDAR y 3D permiten que JetBot 90 AI + evite cables y objetos pequeños, mientras limpia los rincones difíciles de alcanzar en su hogar. También equipado con una cámara, JetBot 90 AI + está integrado con la aplicación SmartThings para ayudarlo con el monitoreo del hogar.



• Samsung BotTM Care : El último desarrollo de la creciente línea de robótica de Samsung, Samsung Bot TM Care, está diseñado para utilizar IA para reconocer y responder a su comportamiento. Podrá actuar tanto como asistente robótico como compañero, ayudando a cuidar los detalles de tu vida. También aprenderá su horario y hábitos y le enviará recordatorios para guiarlo durante su día ajetreado.

• Samsung BotTM Handy : También en desarrollo, Samsung Bot TM Handy se basará en inteligencia artificial avanzada para reconocer y recoger objetos de diferentes tamaños, formas y pesos, convirtiéndose en una extensión de usted y ayudándole con el trabajo en la casa. Samsung Bot TM Handy podrá diferenciar entre la composición del material de varios objetos, utilizando la cantidad adecuada de fuerza para agarrar y mover artículos y objetos del hogar, trabajando como su socio de confianza para ayudar con las tareas domésticas como limpiar habitaciones desordenadas. U ordenar los platos después de una comida.

De cara al futuro, Samsung también está desarrollando otras aplicaciones tangibles de tecnologías de IA para la vida diaria. Samsung continúa construyendo sobre su Samsung Bot TM Retail, que guiaría a los usuarios fuera del hogar en entornos minoristas, y GEMS, el exoesqueleto centrado en la salud de Samsung como asistente de movilidad. Estas innovaciones permiten que los robots y los dispositivos robóticos coexistan con los humanos, mejorando sus vidas y atendiendo a una variedad de estilos de vida y diferentes entornos.

Tecnología para un futuro mejor

Samsung cerró su conferencia de prensa CES 2021 compartiendo más sobre la visión de la marca sobre cómo la tecnología puede permitir el progreso y crear un mejor mañana para todos. Samsung cree que no existe una solución única que lo abarque todo; un futuro sostenible requiere inversiones en un amplio espectro. Es por eso que Samsung se centra en tres áreas clave que están preparadas para beneficiarse al máximo de la innovación tecnológica: sostenibilidad, educación y accesibilidad.

"En Samsung, siempre estamos buscando formas de construir un futuro mejor y más sostenible", dijo Sandeep Rana, Gerente Senior, Especialista en Sostenibilidad Ambiental de Samsung, quien compartió el mensaje de sostenibilidad de Samsung en la conferencia de prensa. "Con un enfoque en el medio ambiente, las personas y la sociedad, continuaremos brindando a nuestros consumidores herramientas y tecnologías responsables para abordar nuestros desafíos de hoy y permitir un futuro mejor para todos".

Como parte de su compromiso de crear una economía circular, Samsung está desarrollando programas y soluciones de empaque que promueven un ciclo de vida sostenible del producto, de principio a fin:

• Galaxy Upcycling at Home: en el evento, Samsung anunció una actualización de su programa Galaxy Upcycling llamado Galaxy Upcycling at Home. El nuevo programa reinventa el ciclo de vida de un teléfono Galaxy más antiguo y ofrece a los consumidores opciones sobre cómo podrían reutilizar su dispositivo para crear una variedad de herramientas de IoT convenientes.

• Empaquetado ecológico para TV: Además, Samsung anunció que su empaque ecológico se expandiría a productos QLED, UHD TV, monitores y audio en 2021. Como parte de un compromiso continuo con conciencia ecológica, Samsung está creando productos y soluciones con la sostenibilidad en el centro. Por ejemplo, el nuevo control remoto de celda solar de Samsung, fabricado en parte con plástico reciclado, se puede cargar mediante iluminación solar o interior, lo que reduce el desperdicio de batería.

Con la convicción de que las generaciones futuras desempeñarán un papel fundamental en la construcción de un futuro sostenible, Samsung también ha priorizado la educación tecnológica a través de Samsung Solve for Tomorrow, que alienta a los jóvenes a usar la tecnología de manera creativa para resolver los desafíos de la comunidad, y Samsung Innovation Campus, que ayuda a los estudiantes a desarrollar técnicas y habilidades personales para futuros trabajos.

Samsung también destacó en el evento cómo está haciendo que sus productos sean aún más inclusivos y accesibles para todos. La aplicación SeeColors está diseñada para ayudar a las personas con deficiencia de visión del color (CVD) a ajustar la configuración de sus televisores QLED 2021 para una mejor experiencia de visualización, y la función Zoom de lenguaje de señas en los televisores garantiza que todos, independientemente de su capacidad, puedan disfrutar fácilmente cortando -Tecnología de borde.

Por último, al comprender lo desafiante que puede ser lograr un equilibrio entre nuestra vida digital y analógica, Samsung presentó la función Bienestar digital, diseñada para ayudar a las personas a tomar el control y administrar su tiempo digital, para que puedan usar la tecnología para mejorar nuestras vidas y empoderarnos.