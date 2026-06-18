Salto: investigan origen y responsabilidades de “invasión de espuma” que cubrió un arroyo

La Intendencia de Salto y el Ministerio de Ambiente investigan el origen de un episodio que llamó la atención de los vecinos de la ciudad: una enorme cantidad de espuma cubrió varios puntos del arroyo Ceibal, curso de agua que atraviesa buena parte de la capital departamental.

Además de afectar el arroyo, la volátil sustancia fue arrastrada por el viento y llegó a fincas situadas en las inmediaciones.

El hecho fue informado inicialmente por el medio local TDN, que difundió imágenes del fenómeno. Tras tomar conocimiento de la situación, los organismos competentes iniciaron una investigación y procedieron a la toma de muestras para determinar las causas del fenómeno.

Los resultados preliminares de uno de los análisis realizados indican que la espuma podría haberse originado por la utilización de “un jabón o producto similar”, según el citado medio.

Las autoridades aguardan ahora el resultado de un segundo estudio que permita confirmar esta hipótesis. De corroborarse, se trataría de un caso de contaminación del curso de agua, provocado por el vertido de una importante cantidad de este tipo de sustancia.

La investigación se extiende desde el barrio La Amarilla hasta el barrio Ceibal, zonas donde vecinos reportaron la presencia de espuma. En ese marco, se procura identificar a una empresa o particular que pudiera haber generado la situación de forma irregular.

Comunicado de la Intendencia de Salto

La Intendencia de Salto informó que, tras detectarse espuma en distintos puntos del arroyo Ceibal, equipos técnicos realizaron inspecciones y tomaron muestras de agua para su análisis en laboratorios especializados.

Asimismo, se dio intervención al Ministerio de Ambiente y se continuará con el monitoreo de la situación.

Las autoridades señalaron que informarán oportunamente los resultados de los estudios una vez que estos estén concluidos.