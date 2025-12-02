Prohíben el comercio mundial de manta raya, tiburón ballena y tiburón oceánico

Medioambiente

El comercio internacional de manta raya, tiburón ballena y tiburón oceánico de puntas blancas ha quedado prohibido para fines comerciales. La decisión fue tomada durante la Conferencia de las Partes de CITES que se celebra en Samarkanda, Uzbekistán, y representa un hito en la lucha por la conservación de especies marinas amenazadas.

¿Qué significa la inclusión en el Apéndice I?

El Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) agrupa a aquellas especies cuyo comercio está prohibido salvo en casos excepcionales, como la investigación científica. Esto implica que ninguna transacción comercial internacional podrá realizarse legalmente con estas especies.

La manta raya y el tiburón ballena fueron incluidos por consenso, mientras que la incorporación del tiburón oceánico de puntas blancas necesitó una votación formal.

Una decisión global

Más de 3.300 delegados de 170 países y organizaciones participaron en la cumbre, que se extiende hasta el 5 de diciembre. Entre los temas tratados figuran no solo la fauna marina, sino también especies de flora en riesgo, como palmas y aloes.

En cuanto a otras especies marinas:

Peces guitarra y peces cuña seguirán en el Apéndice II , que permite comercio regulado, pero con cuotas de exportación cero .

seguirán en el , que permite comercio regulado, pero con . Cazón y quelvacho (lija babosa) también se sumarán al Apéndice II.

también se sumarán al Apéndice II. La propuesta de incluir todas las especies de anguila fue rechazada .

fue . Entre los pepinos de mar, solo una especie (el pez arena dorado) fue incluida, mientras que otras seis fueron descartadas.

Flora protegida

Además de las decisiones sobre fauna, la conferencia determinó que:

La palma chilena , endémica de Chile central, ingresará al Apéndice I , logrando la máxima protección.

, endémica de Chile central, ingresará al , logrando la máxima protección. Dos especies de palmas cola de caballo y cuatro de aloe se sumarán al Apéndice II.

Una medida clave para la biodiversidad

CITES actúa como un mecanismo internacional clave para regular y proteger la biodiversidad frente al comercio ilegal o insostenible. Con estas decisiones, se busca frenar el declive de especies en riesgo, muchas de las cuales enfrentan presiones por sobrepesca, tráfico ilegal y destrucción de hábitat.

La Conferencia Mundial sobre la Vida Silvestre continúa hasta el 5 de diciembre, con nuevos debates esperados sobre reptiles, mamíferos exóticos y otras especies amenazadas.