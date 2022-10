Por primera vez una nave espacial cambia la dirección de un asteroide, confirmó la NASA

"No es Hollywood" sino la NASA: la agencia espacial estadounidense anunció este martes que logró desviar un asteroide de su trayectoria lanzando una nave del tamaño de una nevera contra su superficie, en una misión de prueba que permitirá a la humanidad aprender a protegerse de una eventual amenaza.

Una nave de la misión DART se estrelló deliberadamente el 26 de septiembre contra el asteroide Dimorphos, que es el satélite de un asteroide más grande llamado Didymos. De este modo, logró desplazarlo, reduciendo su órbita en 32 minutos, dijo el jefe de la agencia espacial, Bill Nelson, en rueda de prensa.

Este es "un momento decisivo para la defensa planetaria y un momento determinante para la humanidad", dijo.

Ya se habría "considerado un gran éxito si (la nave) solo hubiera reducido la órbita en unos 10 minutos. Pero en realidad la redujo en 32", añadió. Con esta misión "le demostramos al mundo que la NASA es seria como defensora de este planeta".

Dimorphos, situado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra en el momento del impacto, tiene unos 160 metros de diámetro y no representa ningún peligro para nuestro planeta.

Live Now: #DARTMission experts discuss early results from the spacecraft’s planned impact with asteroid Dimorphos — the world’s first #PlanetaryDefense test:



Remember: DART is a test and there are no known asteroid threats to Earth. https://t.co/1xdgJEaghU