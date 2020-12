Por primera vez, un carguero Dragon de SpaceX se acopla automáticamente a la EEI

Tal como estaba programado, la primera nave Cargo Dragon de SpaceX logró acoplarse en la noche del jueves a la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera vez que una de tales cápsulas atraca por sus propios medios en la EEI.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o