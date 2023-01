Pánico a bordo: cargador de celular se incendio en avión y dos pasajeros sufrieron heridas

Tecnología

Un cargador portátil de tipo power bank se sobrecalentó y se incendió dentro de un avión de la aerolínea Scoot,, hiriendo a dos personas. La aeronave, que se encontraba en el Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán, estaba a punto de despegar hacia Singapur cuando ocurrió el incidente.

Un video del hecho se hizo viral en redes sociales. En el registro se puede ver la desesperación de los pasajeros cuando ven el fuego crecer en los asientos y, en cuestión de segundos, la cabina se llena de humo blanco. Una vez controlado el fuego, la aeronave volvió a la puerta de embarque.

Según el portal de noticias UOL, Scoot informó posteriormente que el dueño del cargador portátil y el acompañante sufrieron “quemaduras leves en los dedos” y que ambos recibieron asistencia médica.

"Estamos reprogramando el vuelo y proporcionaremos a los pasajeros afectados alojamiento y comidas", reza el comunicado de la empresa. "Scoot se disculpa sinceramente por el incidente. La seguridad de nuestros clientes y tripulación es nuestra principal prioridad", reza el envío, donde se informa que el caso será objeto de una investigación.

Sin embargo, según el diario local Tapei Times, la Junta de Seguridad en el Transporte de Taiwán habría declarado que no investigaría el incendio, ya que "no fue un incidente de transporte importante" y, por lo tanto, no entra dentro del ámbito de acción de las autoridades.

Airbus A320 Scoot 9V-TNE Flight TR992 Taipei Taiwan to Singapore - Lithium-ion battery thermal runaway pic.twitter.com/f5Hp6Ezzjk — FSX Aviation (@FSXAviation3) January 11, 2023