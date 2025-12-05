Seguridad

Orsi firmó decreto que refuerza la ciberseguridad para ingresar a los sistemas del Estado

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó un decreto que determina que todos los organismos del Estado deben adoptar sistemas de autenticación multifactor —un método adicional de seguridad para ingresar a plataformas informáticas— en un plazo máximo de 120 días. La medida será para funcionarios, contratados y proveedores.

La autenticación multifactor es un sistema que requiere más de una prueba para verificar la identidad de una persona. Este sistema podrá requerir una contraseña combinada con un código enviado al celular.

Los accesos remotos a servicios públicos tendrán 30 días para adecuarse, y se podrán utilizar durante ese período redes privadas virtuales (VPN).

El decreto, además, obliga a cada organismo a elaborar un inventario actualizado de todos los sistemas y servicios expuestos en internet, que deberá revisarse anualmente.

La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento asesorará a las instituciones, realizará auditorías y controlará el cumplimiento de las nuevas obligaciones. También podrá conceder prórrogas excepcionales de hasta 120 días adicionales en casos justificados.

