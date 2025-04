Vida en la red

Ojo a la foto: si el subconsciente no te traiciona, puede hacerlo tu estado de WhatsApp

El de la foto no soy yo

“Si un hombre es lo bastante pobre de imaginación para aportar pruebas en apoyo de una mentira, mejor hará en decir la verdad sin ambages”, escribió hace cosa de siglo y medio el escritor irlandés Oscar Wilde, maestro del refinado sarcasmo.

Hoy, en plena era de redes sociales e inteligencia artificial, los embusteros de cabotaje pueden ver caer sus elaboradas mentiras por un simple descuido: no prestar atención a esa puerta trasera de la intimidad que son los estados de WhatsApp.

En nuestra agenda de contactos todos tenemos más personas de las que recordamos de buenas a primeras: amigos, familiares, vecinos, y también aquel fletero que nos trajo la heladera hace cinco años, o la repostera que le hizo la torta de baby shower para la llegada de la nena que ya está en 4.º de escuela.

Y si bien WhatsApp permite elegir quién puede ver o no los estados, muchos son los que no se toman la molestia y esa desidia les acaba por pasar factura.

Durante el pasado fin de semana, un usuario argentino de X comentó un episodio que, real o ficticio, desató una cascada de anécdotas.

En concreto, el hombre contó que el portero de su edificio reveló en sus estados de WhatsApp —obviamente, sin querer— que su casa de veraneo estaba equipada con elementos que habían desaparecido del salón de uso común del edificio.

“La gente no mide el alcance de los estados de WhatsApp. Estoy viendo el fin de semana del encargado de mi edificio, tiene una casa de fin de semana equipada con cosas que desaparecieron del SUM”, expresaba.

Con el paso de las horas, el posteo se viralizó y numerosos internautas compartieron diversos ejemplos, uno más absurdo que el otro.

La gente no mide el alcance de los estados de WhatsApp. Estoy viendo el fin de semana del encargado de mí edificio, tiene una casa de fin de semana equipada con cosas que desaparecieron del SUM. — Pablo (@AbogadoDijo) April 6, 2025

Yo tenía de alumno a un hijo de mi empleada. Una vez les dije dibujen el plano de su casa, el dibujo el freezer portátil que me había desaparecido. No pude decir nunca nada. Quede mal. El nene tenía 5 años, no le quise cagar la

Infancia. — Esperanzada (@luckyname33) April 7, 2025

" no toman alcohol en la obra, no?!"

"Por supuesto que no"

Foto del estado tomando vino y asado, en la obra — Nado Solo (@NaoSolo) April 6, 2025

Me paso lo mismo con mi mecánico!!! Estaba usando MI auto en mar de ajo. Un horror cuando vi la story.

Me dijo que por milei no conseguia un repuesto que era importado!!! — Nico J. Schmidt (@schmidtnight) April 6, 2025

A mi vieja una enfermera que la cuidaba, le hizo juicio y lo ganó, tenía en el estado una foto con un camino de mesa colombiano que mi hermana le regaló a mi mamá...

Coincido — Raiden (@tinteroar) April 6, 2025

Suben demasiado, no miden.

Un plomero q nos dejo en banda y dijo q tenia prob de salud estaba de vacaciones c sus hijos y plena joda. Aca mientras tanto la casa destruida.

No entiendo el hecho de poner tu vida bajo la lupa de TODO EL MUNDO. No hay mas privacidad, parece. — ark leo (@arkleo1) April 6, 2025

El forro que nos tenía que entregar los muebles dijo que estaba con problemas personales y que iba a demorar…

3 doritos más tarde fotos en Disney en familia ???? — Flor2205 (@FLOR2205) April 6, 2025

Me paso con grupo de estudio, mandan domingo de noche, buenas gente como avanzamos en el trabajo xa el lunes?? y veo en sus estados q estuvieron todo el finde al sol y una metida en la compu. — Mely (@ainalemm) April 6, 2025

El nuestro tenia una quinta con quincho hecho con cerámicas que sobraron del sum... ah, y era el padre del administrador... que pedia que le transfierieramos por mercadopago porque la cuenta del edificio estaba "congelada" y mientras tanto subía fotos en Brasil... — Nacho (@nachofz) April 7, 2025

Cómo aquellos que faltan al trabajo por enfermedad y en los estados ponen que están de viaje. pic.twitter.com/8xEA9Tn45g — [email protected] (@gracielamoberti) April 6, 2025

El

Portero de un edificio de oficinas subio una fiesta en el sum un fin de semana que no hay nadie …. — Valeria Goldring (@Valegoldrosen) April 6, 2025

Es verdad maestro

Desde mi posición qoe controlo camionetas de una logística siempre me preguntaba porqeo llegaba tarde si salía temprano de la logística

El estado me dió la respuesta

Desayuna en el medio del reparto atrasandose toda la mañana — juanyoctavio (@juan02026133) April 6, 2025