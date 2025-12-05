Nueva caída de Cloudflare provoca fallos globales en webs y servicios digitales

Tecnología

La empresa estadounidense Cloudflare, uno de los principales proveedores de infraestructura digital a nivel mundial, sufrió este viernes una nueva caída masiva en sus servicios, afectando el funcionamiento de millones de páginas web, aplicaciones y plataformas digitales en todo el planeta, desde redes sociales hasta servicios financieros y sistemas de inteligencia artificial.

La compañía confirmó que el problema se originó en su panel de control (dashboard) y en sus interfaces de programación de aplicaciones (API), que permiten la comunicación entre sistemas y servicios distintos. Aunque Cloudflare afirmó que “la corrección ya está desplegada” y que el sistema se encuentra en fase de supervisión, la interrupción provocó un alto impacto global, con fallos intermitentes reportados por usuarios en distintas regiones.

Una infraestructura crítica con presencia global

Cloudflare provee servicios de seguridad, optimización y distribución de contenido (CDN) a una enorme cantidad de empresas e instituciones, lo que lo convierte en un eslabón fundamental de la arquitectura de internet. Su infraestructura está integrada en millones de webs, desde medios de comunicación y tiendas electrónicas hasta plataformas bancarias, educativas o de inteligencia artificial.

La interrupción coincidió con tareas de mantenimiento programadas en centros de datos de Estados Unidos —específicamente en Detroit y Chicago— que incluían posibles desvíos de tráfico y aumentos de latencia, lo que agrava la hipótesis de una fallida superposición entre operaciones técnicas y una falla en servicios centrales.

A las 08:56 UTC (09:56 hora local), la empresa publicó que estaba investigando los errores en el dashboard y las APIs. Trece minutos más tarde, Cloudflare informó que se había implementado una solución, pero que continuaba monitoreando la estabilidad del sistema.

Impacto global, consecuencias locales

Miles de usuarios en todo el mundo reportaron dificultades para acceder a servicios digitales esenciales, con errores recurrentes del tipo 500 (Internal Server Error). Entre los servicios afectados se incluyeron plataformas de pago, redes sociales, servicios de IA generativa, sitios de noticias y comercio electrónico, además de herramientas corporativas internas que dependen de la conectividad a través de Cloudflare.

Si bien hasta el momento no se reportaron indicios de ciberataques o actividad maliciosa, esta nueva caída se produce apenas dos semanas después de un incidente similar ocurrido el 18 de noviembre, cuando un archivo de configuración automatizado excedió su tamaño previsto y provocó una interrupción global en los sistemas del proveedor.

Con información de EFE