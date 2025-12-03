Tecnología

No se achica: chatbot uruguayo se querella con Meta por “discriminación” de WhatsApp

Zapia es una startup de alta tecnología creada por uruguayos entre Silicon Valley y Uruguay, con la misión de desarrollar productos de Inteligencia Artificial de vanguardia, diseñados para crear un impacto positivo en la vida de las personas.

Su producto estrella es el chatbot del mismo nombre, disponible en WhatsApp y capaz de ofrecer múltiples servicios, como transcripción de audios, gestión de calendarios, programación de mensajes y análisis de documentos.

En las últimas horas, la empresa uruguaya presentó recursos legales en Brasil y en varios países europeos para impedir que Meta restrinja su funcionamiento en la plataforma de mensajería.

Según publica el periódico El Observador, la empresa solicitó medidas cautelares ante autoridades de competencia con el objetivo de mantener activo su servicio mientras avanza la discusión por presuntas conductas anticompetitivas de Meta. De acuerdo con el citado medio, voceros de Zapia señalaron que actúan en coordinación con Luzia —un chatbot de origen español— y que prevén extender las presentaciones a otros mercados con marcos regulatorios compatibles.

Representantes de la firma aseguraron que los primeros contactos con organismos estatales fueron bien recibidos, lo que consideran un paso inicial en la revisión de las políticas implementadas por Meta.

En abril, la startup obtuvo una inversión de US$ 7,5 millones liderada por Prosus Ventures, consolidándose como una de las compañías tecnológicas emergentes de mayor proyección en Uruguay.

Un cambio inesperado

En octubre, Meta anunció que, a partir del 15 de enero de 2026, prohibirá el uso de chatbots de propósito general dentro de WhatsApp. La medida obligará a servicios como ChatGPT, Perplexity, Luzia, Poke y la propia Zapia a abandonar la aplicación, mientras que Meta AI seguirá integrada a la plataforma.

La compañía argumentó que “la API de WhatsApp nunca fue diseñada para chatbots de IA” y que su uso representaría “una carga excesiva” para la infraestructura del servicio. Meta aclaró que la decisión no afecta a empresas que emplean la API con fines de atención al cliente.

Ante este escenario, y anticipando un posible revés judicial, Zapia resolvió retirar voluntariamente su chatbot de WhatsApp el 22 de diciembre. “No fue porque quisimos, sino porque WhatsApp cambió las reglas”, comunicó la empresa en sus redes. En esa publicación citaron las razones técnicas esgrimidas por Meta, aunque añadieron: “Permitime dudar”.

La firma uruguaya anunció que centrará su estrategia en el desarrollo de su propio ecosistema y en una aplicación independiente. “Seguimos más fuertes, libres y mejores. Desde nuestra propia app”, expresaron, invitando a los usuarios a descargar la nueva plataforma.

En su lanzamiento, Zapia definió esta transición como una evolución de su servicio: “Crece, se libera y se viene con grandes novedades”, marcando su intención de avanzar fuera del ámbito controlado por Meta.