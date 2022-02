Tecnología

No habrá ‘Call of Duty’ en 2023, será aplazado para 2024

Es la primera vez desde 2005 que Activision Blizzard no publica una nueva entrada en la exitosa franquicia de acción de disparos.

Montevideo Portal

Activision Blizzard Inc. atrasará el título de Call of Duty que estaba planeado para 2023. Esto marca la primera vez que la franquicia de videojuegos de acción no tiene una nueva entrada anual desde 2005, según consignó Bloomberg este martes.

El videojuego llegará en 2024, de acuerdo con dicho medio.

El aplazo llega luego de que la última entrega en la serie, Call of Duty: Vanguard, no estuviera a las expectativas de la empresa, de acuerdo con fuentes de Activision Blizzard. Esto llevó a que algunos ejecutivos consideraran que están introduciendo nuevas versiones muy rápido.

La decisión de atrasar el juego no está vinculada con la reciente compra que Microsoft hizo de Activision Blizzard, aclararon las fuentes.

La publicadora tiene otro título de Call of Duty planeado para este año y diversos juegos más para llenar el calendario de 2023. No obstante, 2023 será el primer año en casi dos décadas sin una nueva entrada de la franquicia, que anualmente se posicionan en lo alto de los rankings de ventas de videojuegos y recaudan millones de dólares.

