Nintendo lanzó una transmisión en vivo sorpresa con remasters, adelantos y juegos nuevos

Gaming

En la mañana del miércoles, Nintendo sorprendió a la comunidad gamer con el anuncio inesperado de un directo para la mañana de este jueves, a menos de una semana del Nintendo direct sobre la próxima consola de la empresa, la Nintendo Switch 2.

El directo, cuya duración fue de 36 minutos, contó con 27 anuncios diferentes, entre los que se encontraron avances de juegos ya confirmados como Metroid Prime 4 Beyond, remakes de otros títulos como Dragon Quest I & II y anuncios inesperados, principalmente los de un remaster de Raidou: The Mystery of the Soulless Army y una nueva entrega de Tomodachi Life.

Uno de los anuncios más destadados consistió en la confirmación de una nueva función para compartir juegos entre distintos usuarios, la cual Nintendo nombró como “cartuchos virtuales”. La actualización será lanzada en abril y consiste en que una persona pueda compartir sus juegos comprados a otra dentro de un mismo grupo familiar, con un máximo permitido de ocho usuarios.

The new Virtual Game Card feature lets you easily manage your digital #NintendoSwitch games, including lending to your Nintendo Account Family Group members! This new system update will be released in late April. #NintendoDirect pic.twitter.com/2TFNvtRFQd — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2025

Los títulos, de los que ya se sabía su existencia, mostrados en el directo fueron el remake de los primeros dos Dragon Quest junto con adelantos de Metroid Prime 4 y Pokémon Legends Z-A, dos juegos que podrían figurar como títulos de lanzamiento este año junto a la Switch 2.

Metroid Prime 4 Beyond es uno de los títulos más longevos y anticipados del repertorio actual de Nintendo, cuya confirmación de su existencia se dio en 2017 y desde entonces nunca volvió a mostrar señales de progreso hasta una sorpresiva aparición en un direct de junio de 2024, lo cual marcó un lapso de siete años sin noticias sobre su estado.

En la demostración, se explicó que para la cuarta entrega del juego de exploración y disparos, la cazarrecompensas Samus Aran se encuentra en el planeta Viewros, descrito como “una jungla desconocida con un árbol colosal en su centro”, en la que la protagonista “no está sola”.

El adelanto mostró que una de las nuevas funciones del juego será la incorporación de “habilidades psíquicas” como telekinesis. En los tres juegos anteriores, una de las mecánicas y objetivos principales se basa en la obtención de distintas habilidades que permite explorar y resolver puzzles múltiples veces y de distintas maneras, con herramientas tales como visión infrarroja, disparos de hielo y plasma, la habilidad de hacerse una pelota o morph ball, entre otras.

Si bien la fecha exacta se desconoce, Nintendo cerró la presentación con la confirmación de que Metroid Prime 4 tiene fecha de salida en 2025.

Harness Samus Aran's new psychic abilities to survive the mysterious planet of Viewros and find a way home when #MetroidPrime4: Beyond comes to Nintendo Switch in 2025. #NintendoDirect pic.twitter.com/iT7uVIium3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2025

Lo anteriormente mencionado también aplica para Pokémon Legends Z-A, donde se mostraron más características que tendrá este próximo título de la clásica serie de captura de monstruos.

Una de ellas, es el ciclo de día y noche. Con este ciclo, cuando cae la noche en la Ciudad Lumiose, el aura del área cambia y los entrenadores salen a luchar en Pokémon Legends: Z-A.

Como se ve en el tráiler, los entrenadores estarán ubicados en Zonas de Batalla designadas, de manera similar a las Zonas Salvajes disponibles en el mapa jugable. Muchas de las batallas se podrán realizar en las calles, pero el tráiler confirma que incluso los techos servirán como arenas.

Welcome to Lumiose City, where skilled Trainers participate in the Z-A Royale, a tournament where you’ll rank up via unique Pokémon battles that happen in real time and can feature Mega Evolutions!#PokemonLegendsZA comes to Nintendo Switch later this year. #NintendoDirect pic.twitter.com/qJdKg8YN6A — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2025

En cuanto a títulos nuevos, el remaster de Raidou y una nueva entrega de Tomodachi Life destacaron, ya que no había conocimiento ni filtraciones previas de su existencia.

Este remaster, es decir, una actualización gráfica del juego original, tiene previsto salir el 19 de junio y trata la historia de un detective llamado Raido Kuzunoha que, además de investigar crímenes, tiene la habilidad de invocar demonios para ayudarlo.

Undertake the case of the century with the might and mettle of your summoned demons. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army comes to #NintendoSwitch on June 19. #NintendoDirect



?? Pre-order today: https://t.co/fGFCcuYRSM pic.twitter.com/2ZxsjNbV7m — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2025

En el caso de Tomodachi Life, el nuevo juego consiste en un simulador social similar a los Sims, nada más que, en este caso, los personajes son los Mii, avatares creador por usuarios de Nintendo desde la salida del Wii en 2006.

After over ten years, #TomodachiLife is back! Tomodachi Life: Living the Dream is coming to Nintendo Switch in 2026. #NintendoDirect pic.twitter.com/4sdPsA1mt4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2025

Por último, el directo cerró con la creación de una nueva aplicación de Nintendo, la cual permitirá a los usuarios estar al día con anuncios y seguir fechas de próximos anuncios y transmisiones.

La aplicación, llamada Nintendo Today, apunta a transmitir información “todos los días”, indicó Shigeru Miyamoto, director de Nintendo y creador de los juegos de Mario Bros. Dicho programa ya se encuentra disponible en celulares y tablets.

Introducing Nintendo Today!, a new smart device app that’ll deliver daily Nintendo information and content directly to you. Available later today from the App Store and Google Play Store. #NintendoDirect



Learn more: https://t.co/wskMV1OG2A pic.twitter.com/CJ7bzc1L0Z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2025