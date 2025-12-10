Nicolás Jodal: tres “casos de adopción” de inteligencia artificial claves para empresas

Tecnología

La empresa Globant presentó esta semana las tendencias tecnológicas que vislumbra para el año próximo. En ese marco, el CEO de GeneXus, el ingeniero Nicolás Jodal, expuso sobre la adopción de inteligencia artificial y los principales casos de uso que percibe, en una presentación ante periodistas en la que estuvo Montevideo Portal y de la que también participaron otros ejecutivos de Globant.

“Con la inteligencia artificial hay dos cosas muy claras. La primera es que la adopción por parte de los consumidores ha sido brutal. Todo el mundo usa IA. Eso por un lado. Pero, por otro lado, las empresas no han adoptado la inteligencia artificial para sus procesos y sus funciones al mismo ritmo que las personas. Entonces, eso está generando una tensión importante”, dijo Jodal al inicio de su exposición.

“Entonces, hay una tensión entre cómo la quiero usar —de forma segura, sabiendo que los datos no van a salir para afuera, etcétera— y, por otro lado, la gente, que la quiere usar porque es parte del trabajo que tiene. Esa tensión es la que está llevando a que haya un cierto retraso entre una adopción y la otra. Yo creo que en el 2026 es el año donde deberíamos ver muchos más casos de adopción en empresas de lo que tenemos hoy”, sumó.

En este sentido, el referente de la industria del software en Uruguay profundizó sobre tres escenarios y casos de uso de esta tecnología que se expandirán en las compañías.

Por un lado, Jodal dijo que “todo el mundo va a usar la inteligencia artificial para consultar los datos internos de la empresa”. En este sentido, ejemplificó con diferentes posibilidades como acceso a búsquedas de alto nivel sobre todo el texto que tienen las organizaciones, ya sean decretos, historias clínicas, reglamentaciones de estudios jurídicos, lo que permitirá trabajar en otro nivel de escala.

“La cantidad de texto que tienen las organizaciones es enorme, y ese texto hoy no está pudiendo ser utilizado a escala. Creo que ese es uno de los primeros cambios que va a pasar. De hecho, ya lo estamos viendo, y ya tenemos casos de uso en Uruguay con ese tipo de cosas. En general, los primeros casos están muy relacionados, cuando tienen enormes cantidades de datos que alguien tiene que manejar en escala. Un caso, por ejemplo, es el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que son los expedientes de la Comap. Bueno, eso es una cantidad de expedientes enorme que hay que estar constantemente haciendo consultas a los expedientes”, señaló.

En segundo lugar, un segundo caso de uso será cómo van a interactuar con los sistemas que hoy tenemos. “Hoy la forma de interacción que tenemos, le podríamos decir que es point and click. Digamos, me muevo con el dedo o con el mouse, elijo algo, aprieto y ahí me muevo. Esa es la forma de interacción. Yo creo que vamos a una interacción mucho más basada en una conversación”, apuntó.

Por su parte, un tercer caso serán los cambios en los sistemas de trabajo, donde se utilicen agentes de IA que van haciendo cosas por cada usuario.

En la presentación ante periodistas, Matías Boix, vicepresidente senior de Tecnología de Globant en Uruguay, puso el foco en la ciberseguridad, y afirmó que “los hackers están teniendo una adopción muy acelerada de la IA”. “Las alertas ahora son más difíciles de detectar porque empezar a discernir entre la realidad y la IA es difícil”, dijo.

De hecho, según contó, en Globant identificaron casos de entrevistas de trabajo falsas, con postulantes que en realidad eran operados con inteligencia artificial. “Lo que terminas haciendo es meter el caballo de Troya. Su intención no es tener el trabajo, si no meterse adentro de tu empresa y extorsionar. Es el metido moderno del caballo de Troya”, remarcó.

¿Cómo se combaten los ataques? “También con IA”, respondió el ejecutivo. Según dijo, se debe apuntar a identificar anomalías, patrones que no corresponden, y a verificar comportamientos humanos en las conversaciones. También sugirió aplicar otros métodos de autenticación para identificar que del otro lado hay una persona

Otra de las tendencias que abordaron los ejecutivos de Globant fue “la era de la tecnología invisible”. Allí, desde la compañía contaron el trabajo con la experiencia de los fans en el estadio de Los Ángeles Clippers.

Según dijo Carolina Vassallucci, project manager de la compañía, se busca una apuesta por “la hiperpersonalización”, mediante una app para gestionar toda la experiencia en el estadio, desde los ingresos con biometría, a las compras de comida o de productos de merchandising.

