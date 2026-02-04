Nicolás Jodal cuestionó que Tesla discontinúe su Model X: “Un autazo” y “apuesta enorme”

Tecnología

Nicolás Jodal, CEO de Genexus, cuestionó la noticia de que Tesla haya discontinuado sus modelos S y X. “La verdad que no me gusta, me parece un auto tremendo y me hubiera gustado que continuara”, dijo el ingeniero, quien tiene un Model X desde 2020.

Más allá de esa reflexión “individual”, Jodal también hizo mención a una “más tecnológica”, que es la razón por la que se suspenderá la producción: para construir un robot humanoide. “Va a usar esa planta para fabricar un robot; es decir, no va a fabricar otro auto [ni] otro modelo, sino que va a fabricar un humanoide. Es un cambio sustancial en el modelo de negocios”, remarcó, y lo comparó con que “una fábrica de aviones decida plantar soja”.

“Es una apuesta que ojalá le salga bien”, añadió.

Consultado respecto a si este giro afecta su confianza en la marca propiedad de Elon Musk, el ejecutivo indicó que sí. Sin embargo, acotó que, como compañía, es una “apuesta enorme que solo la puede hacer un loco como Musk”.

De todas formas, esta nueva perspectiva no lo llevaría a comprar un nuevo vehículo, aseguró. “Tengo el Model X desde comienzos del 2020, sigue siendo un autazo. […] Creo que tengo el mejor auto del mundo. Es más, va a terminar como un auto de colección”, concluyó.

