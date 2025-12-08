Ciencia

Nature elige a los 10 protagonistas de la ciencia más influyentes de 2025

En un año que Nature describe como "difícil para la ciencia en el mundo", la revista científica británica publicó su tradicional lista Nature’s 10, donde identifica a las diez personas que protagonizaron momentos clave de la ciencia global en 2025. El listado incluye desde científicos que se enfrentaron al poder político hasta protagonistas de innovaciones biomédicas, descubrimientos oceánicos y avances en inteligencia artificial.

“La lista de este año celebra la exploración de nuevas fronteras, la promesa de avances médicos revolucionarios y el compromiso con la integridad científica”, afirmó Brendan Maher, editor de artículos especiales de la revista.

Susan Monarez: la voz de la ética en salud pública

La inmunóloga Susan Monarez encabeza la lista por su enfrentamiento con la administración de Donald Trump, que derivó en su despido como directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tras negarse a implementar políticas de vacunación sin respaldo científico. En una audiencia ante el Congreso, Monarez declaró:

“Me despidieron por mantener la integridad científica”.

Ciencia desde el sur global: Brasil, India, Sudáfrica y China

Nature también visibiliza aportes clave desde el hemisferio sur:

Luciano Moreira (Brasil), por liderar la producción masiva de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia , como estrategia para combatir el dengue.

(Brasil), por liderar la , como estrategia para combatir el dengue. Precious Matsoso (Sudáfrica), por negociar el primer tratado mundial de preparación para pandemias , aprobado en mayo tras años de trabajo diplomático.

(Sudáfrica), por negociar el , aprobado en mayo tras años de trabajo diplomático. Achal Agrawal (India), por denunciar problemas de integridad científica que llevaron a un cambio en los criterios de clasificación de universidades.

(India), por denunciar problemas de integridad científica que llevaron a un cambio en los criterios de clasificación de universidades. Mengran Du (China), por liderar una expedición submarina a 9.000 metros de profundidad y registrar por primera vez un ecosistema abisal con formas de vida desconocidas.

Avances médicos que podrían cambiar vidas

Entre los hitos biomédicos destaca el caso de KJ, apodado “el bebé pionero”, el primer niño tratado con una terapia genética hiperpersonalizada contra la enfermedad ultra rara CPS1, que afecta el metabolismo de las proteínas. La experiencia abre preguntas urgentes sobre acceso, equidad y replicabilidad.

También figura Sarah Tabrizi, neuróloga británica que participa en el desarrollo de un tratamiento experimental que ralentiza el avance de la enfermedad de Huntington, un paso importante para los pacientes y sus familias.

Desde Israel, Yifat Merbl, del Instituto Weizmann, es reconocida por descubrir una faceta inédita del sistema inmunitario al estudiar el rol de los proteasomas, encargados de reciclar proteínas celulares.

Inteligencia artificial y astronomía: innovación con sello propio

En el campo tecnológico, el empresario chino Liang Wenfeng fue incluido por el desarrollo de DeepSeek, un modelo de lenguaje libre, accesible y de alta calidad que compite con los sistemas más avanzados a una fracción del costo. Su apuesta por el acceso abierto ha sido recibida como un impulso democratizador para investigadores.

Finalmente, el físico estadounidense Tony Tyson es homenajeado por su papel clave en la creación del Observatorio Vera Rubin, inaugurado este año en el norte de Chile. Equipado con la cámara digital más grande del mundo, el telescopio tiene como objetivo cartografiar el universo con una precisión inédita.

Nature's 10: ciencia con rostro humano

A diferencia de un ranking tradicional, Nature’s 10 no clasifica a los mejores científicos, sino que selecciona a aquellas personas cuyas acciones y trayectorias marcaron hitos o desataron debates esenciales para el futuro de la ciencia.

La edición 2025 deja en evidencia un mundo donde los avances conviven con tensiones políticas, desigualdades estructurales y nuevas fronteras éticas. Un recordatorio de que la ciencia no es solo conocimiento, sino también coraje, contexto y decisión.