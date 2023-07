Musk amplía los límites de lectura en Twitter y señala que su anuncio fue lo más leído

El empresario Elon Musk, propietario de Twitter, amplió los límites a la lectura de tuits que impuso el sábado y señaló este domingo la "ironía" de que el mismo tuit en el que los anunció se convirtió en la publicación más leída hasta la fecha.

Musk anunció el sábado que para evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”, las cuentas verificadas podrían leer 6.000 tuits al día cómo máximo, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas no verificadas, 300, aunque posteriormente hizo concesiones.

En pocas horas, Musk se desdijo un par de veces y amplió los límites hasta 10.000 tuits para las cuentas verificadas, 1.000 para las no verificadas y 500 para las nuevas cuentas no verificadas.

Pese a todo, el anuncio inicial de los límites causó revuelo en la red, al tiempo que muchos usuarios reportaban problemas para acceder a los contenidos, y ese primer mensaje acumulaba este domingo por la mañana más de 455 millones de lecturas.

“¡En un ejercicio más de ironía, esta publicación ha conseguido un récord de visionados!”, indicó el empresario, que comentó con sorna en otro mensaje cómo los usuarios estaban alcanzando los límites de lectura “por leer sobre los límites” y quejarse sobre la medida.

Según la página de seguimiento Downdetector, los problemas para acceder a la red social tuvieron su pico tras el anuncio inicial, con unos 7.000 reportes, pero se fueron normalizando a lo largo del día y este domingo por la mañana no superaban los 1.000.

Aparte de eso, Musk retuiteó un mensaje de una cuenta que lo parodia, dándole una posible muestra de aprobación, que decía que la razón de imponer esos límites es que “somos todos adictos a Twitter y necesitamos salir fuera”.

Él mismo hizo un comentario que parecía aludir a esa idea este domingo: “Te despiertas de un trance profundo, te alejas del teléfono para ver a tus amigos y familia”.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day