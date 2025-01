Mirá el video: los restos del cohete fallido de SpaceX y la explicación de la empresa

Si bien tuvo un despegue exitoso, el cohete Starship de SpaceX terminó perdiendo comunicación con la base en Texas, Estados Unidos, en la tarde de este jueves.

“Podemos confirmar que, efectivamente, perdimos la nave”, dijo la ingeniera de la empresa, Kate Tice, según consignó CNN.

Así, la empresa de Elon Musk explicó en X (también propiedad de Musk) qué fue lo que sucedió con su aeronave espacial, la más grande y poderosa del mundo. “Starship experimentó un rápido desmontaje no programado durante su ascenso”, tuiteó algunos minutos después de que se confirmara que se perdió comunicación con el cohete.

“Los equipos continuarán revisando los datos de la prueba de vuelo de hoy para comprender mejor la causa”, añade la publicación.

De acuerdo con CNN, esa es otra forma de decir que explotó o que se destruyó sin intención.

Según el citado medio, el cohete está equipado con un “sistema de terminación del vuelo”, diseñado para hacer que el vehículo explote en pedazos en el caso de que comience a desviarse de su rumbo. Esto asegura que grandes partes del cohete no impliquen un riesgo a las personas o la propiedad.

Al respecto, en redes sociales circularon varios videos que muestran los restos del cohete sobre el cielo.

Here you can see the moment Starship blew up ?? pic.twitter.com/G1nbdqolxi

“El éxito es incierto, pero el entretenimiento está garantizado”, escribió Musk en su cuenta de X, junto a un video de los restos del cohete.

Asimismo, el empresario informó que “versiones mejoradas de la nave y sus propulsores ya están esperando para el [próximo] lanzamiento”.

“En una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos y el vuelo de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship”, concluye la publicación de SpaceX.

Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn. Teams will continue to review data from today's flight test to better understand root cause.



With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s…