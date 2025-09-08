Milei apareció con cuatro camperas y los comentarios desbordaron la “noche tuitera”

Vida en la red

El presidente argentino Javier Milei brindó en la noche del domingo un discurso donde reconoció la dura derrota frente al peronismo en las elecciones provinciales bonaerenses, en una contienda que era señalada como un termómetro electoral del gobierno libertario.

Más allá de sus palabras, donde asumió el traspié en las urnas, otro detalle de la aparición de Milei causó cientos de comentarios en redes sociales: su atuendo.

El mandatario argentino suele vestir siempre de negro, aunque en esta oportunidad los internautas repararon en que Milei llevaba puesto cuatro abrigos.

Esto dio lugar a cientos de comentarios en redes sociales, desde razones vinculadas al frío hasta teorías acerca de motivos de seguridad, o de salud, aunque también hubo chistes y memes. Otros también marcaron que ya había utilizado los mismos abrigos en diferentes ocasiones.