Vida en la red

Miguel Bosé explica por qué abandonó las redes sociales: "No son plurales ni objetivas"

Off line

Y en contra de las primeras especulaciones, que apuntaban a que sus cuentas podrían haber sido cerradas por ofrecer información considerada falsa en relación a la COVID o las medidas sanitarias, el cantante explica que su salida de Twitter, Facebook e Instagram fue una decisión tomada de forma voluntaria ya que "no merece la pena" la presencia en las redes sociales ya que "no son plurales" ni "objetivas".

"Ante informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", explica en comunicado emitido por Ocesa Seitrack, su agencia de representación.

El texto denuncia que el artista no considera que "en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas" ya que, argumenta, "no permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos". "Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten...", denuncia.

Así, la conclusión a la que llega Bosé es clara: "No merece la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual, en redes sociales, ya que hay usuarios ficticios y otros que actúan bajo intereses de terceros, quebrando el sano debate sobre cualquier cuestión".

Antes de terminar, el comunicado aclara que "el artista no ha sido expulsado de ninguna red social" y que "ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas".

En las últimas semanas, Bosé ha lanzado a través de sus redes sociales mensajes sobre la pandemia que se alinean con las tesis de los negacionistas, asegurando que el coronavirus es "una gran mentira de los Gobiernos" para controlar a la población y poniendo en tela de juicio medidas como la futura vacuna o el uso de las mascarillas. De hecho, su cuenta de Twitter fue suspendida recientemente tras un mensaje de apoyo a la manifestación contra el uso obligatorio de la mascarilla que tuvo lugar en Madrid el pasado 16 de agosto.

Con información de Europa Press