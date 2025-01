Microsoft incluye funciones de Office AI en Microsoft 365 y aumenta los precios

Tecnología

Microsoft está agrupando sus funciones de Office impulsadas por inteligencia artificial (IA) en suscripciones a Microsoft 365 Personal y Familiar, pero como resultado también está aumentando los precios.

Antes, los suscriptores de Microsoft 365 tenían que pagar US$ 20 adicionales por mes para obtener Copilot dentro de aplicaciones de Office como Word, Excel y PowerPoint como parte de una suscripción a Copilot Pro, pero Microsoft ahora está agregando estas funciones de IA a las aplicaciones de Microsoft 365 por US$ 3 adicionales por mes. Sin embargo, los suscriptores existentes pueden optar por no participar en las funciones de IA y no sufrir el aumento de precio.

Microsoft ha estado probando agregar aplicaciones de Office con tecnología de inteligencia artificial, la característica más importante de Copilot Pro, a las suscripciones de Microsoft 365 en los últimos meses. Lo que antes solo estaba disponible en Australia, Nueva Zelanda y varios países de Asia ahora se está expandiendo a la mayoría de los mercados del mundo, según consignó el portal especializado en tecnología The Verge.

Si bien parece que Microsoft está admitiendo que la gente no está dispuesta a pagar US$ 20 adicionales al mes por funciones de Office impulsadas por IA, la empresa argumenta que siempre ha querido llevar estas funciones a más usuarios.

“Sabemos que la gente está dispuesta a pagar por la integración en Microsoft 365”, afirmó Gareth Oystryk, director senior de marketing de Copilot Pro y Microsoft 365, en una entrevista con el citado medio. “Copilot Pro es una oportunidad para aprender de nuestros usuarios avanzados y de los primeros en adoptarlo. Nuestro plan desde el principio ha sido cómo llevar este valor a la mayor cantidad de suscriptores posible de una manera que funcione para ellos y para nosotros”, añadió.

Copilot Pro no desaparecerá y Microsoft tampoco reducirá su precio mensual de US$ 20, sino que seguirá siendo para usuarios avanzados que quieran acceso prioritario a los últimos modelos de IA, junto con acceso temprano a nuevas funciones de esta herramienta. “Definitivamente tenemos un lugar para Copilot Pro", aseveró Oystryk, y detalló: "Todavía hay un grupo de personas que disfrutan del uso energético de Copilot Pro”.

Sin embargo, la firma tecnológica creó planes para suscriptores que quieran evitar la suba en los costos sin Copilot en las aplicaciones de Office. "Hemos creado dos nuevos planes que en realidad solo estarán disponibles durante el próximo año: Personal Classic y Family Classic", explicó el director de marketing. “Estarán disponibles a medida que la gente pase por el ciclo de renovación. Si cancelan, tendrán la oportunidad de elegir uno de estos planes Personal Classic o Family Classic”, sostuvo.

Estos planes solo estarán disponibles para los suscriptores existentes de Microsoft 365, y los nuevos suscriptores obtendrán funciones de Office impulsadas por IA de forma predeterminada con los nuevos cambios de precios.

Sin embargo, parece que los planes clásicos no obtendrán ninguna de las grandes funciones nuevas de Microsoft. "Seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad y actualizaciones de funciones menores, pero cualquier innovación adicional que ofrezcamos en el futuro no se incluirá en esos planes", concluyó Oystryk.