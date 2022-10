Meta lanza nuevo set de gafas pensado para el Metaverso

Este nuevo set de la empresa Meta fue diseñado para trabajar en lugar de jugar, con hardware avanzado para rastrear expresiones faciales y con transmisión de video a todo color.

El modelo, conocido como Quest Pro, ya se puede adquirir al precio de 1500 dólares.



Mientras que la versión anterior (Quest 2) tiene todo el hardware en la parte delantera, el Quest Pro se presenta como una versión de diseño más equilibrado. La batería está en la correa trasera y la parte delantera lleva lentes más delgados. También incluye un tipo de ajuste continuo para garantizar que el usuario pueda encontrar una alineación cómoda de la lente.

The VR revolution is underway. We've designed an all-new headset packed with advanced tech and geared for productivity, creative work and collaboration. This is Meta Quest Pro, available 10.25. Pre-order today. https://t.co/YaFHvwYHlG pic.twitter.com/cBagf0TSGp