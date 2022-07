Más de seis taxis robotizados quedaron inmóviles en las calles de San Francisco

Más de media docena de taxis robotizados de la empresa Cruise dejaron de operar y se quedaron quietos en una calle de San Francisco en la noche del martes, bloqueando el tráfico durante un par de horas hasta que llegaron los empleados y movieron manualmente los vehículos autónomos.

“Tuvimos un problema a principios de esta semana que provocó que algunos de nuestros vehículos se agruparan”, dijo un portavoz de Cruise, según consignó el portal TechCrunch. “Si bien se resolvió y ningún pasajero se vio afectado, nos disculpamos con cualquiera que haya tenido inconvenientes”, manifestó.

Los vehículos se recuperaron mediante una combinación de asistencia remota y recuperación manual.

Some @Cruise robotaxis appeared to be stuck in SF last night at the corner of Gough St. and Fulton St.



Human ops apparently had to rescue them. Still some kinks to iron out. pic.twitter.com/eXDocjVfHU