Maestra jubilada se hace viral por responder a diario en Twitter a su hijo, muerto en 2019

Vida en la red

Pedro Gama murió en 2019 en la ciudad portuguesa de Braga. Tenía 43 años y sucumbió a causa de un cáncer colorrectal.

Antes de morir, puso en funcionamiento un 'bot' para publicar automáticamente, todos los días, un emoji y un hashtag en Twitter. Desde entonces, su madre ha respondido a esas publicaciones, creando así una especie de diario, donde cuenta el día a día y revela cuánto lo extraña.

"Mi hijo, mi amor. Mañana vamos a Oporto. Tenemos consultas a las 19 horas. Toda la tarde en médicos. Tenemos que ir en ómnibus. Tu hermano tiene que trabajar y papá ya no maneja en Oporto. Era trabajo tuyo, pero desgraciadamente te llevaron si decirnos por qué", reza uno de los mensajes.



Meu Filho Meu Amor. Amanhã vamos ao Porto

Temos consultas até às 19 horas. Toda a tarde em médicos

Temos de ir de autocarro. O teu Irmão tem de trabalhar e o Pai já não conduz, no Porto

Era trabalho teu, mas infelizmente levaram-te sem nos dizer porquê!

Amo-vos tanto meus Filhos — Assunção Fernandes (@saogama) February 8, 2022

La semana pasada, su madre, Assunção Fernandes, maestra jubilada, vio que una de sus respuestas se viralizó y comenzó a recibir cientos de reacciones y comentarios, según publica el medio local O Minho.

“Mi hijo, mi amor. No puedo irme a dormir sin decirte que ha llegado tu hermano. Están bien. Quería saber si estabas bien. Los quiero mucho hijos míos”, es una de las respuestas de la mujer a las publicaciones automáticas en la cuenta de su difunto hijo.

Esta es una forma de "desahogarse" y "mitigar el dolor" que siente por la pérdida de su hijo, explicó ella misma en Twitter.

“Ayer alguien encontró una de mis conversaciones, se conmovió, retuiteó y la ola de solidaridad ha sido tan grande que aún no ha terminado. No puedo responder a todos y algunos tuits que vi pero no respondí ayer, ya no los encuentro”, escribió, reportando un repentino interés general de los usuarios de esa red.

Si bien la exprofesora no tiene tiempo ni disponibilidad para responder a tantos comentarios, afirma que en Twitter encontró comprensión y varias voces amigas, algo a destacar en una red social que a menudo canaliza las peores actitudes.

"Gracias, desde el fondo del corazón, a todos aquellos que descubrieron que perdí un hijo hace casi tres años y, aún hoy, continúo escribiéndole en su cuenta en Twitter y me están dando cariño en las más variadas formas . Que todos sean felices y saludables", escribió la docente.



Obrigada, do fundo do coração, a todos aqueles que descobriram que perdi um Filho, há quase três anos e ainda, hoje continuo a escrever-lhe, na conta dele aqui no Twitter e me estão a dar tanto carinho nas mais variadas formas de manifestações

Que todos sejam felizes e saudáveis — Assunção Fernandes (@saogama) February 10, 2022