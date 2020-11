Los hitos de la II Conferencia Océanos Uruguay, incluyendo un anuncio sobre petróleo

Oceános Sanos

PRESENTADO POR







El pasado 20 de noviembre, en el Anexo de la Torre Ejecutiva de Presidencia, en forma semi-presencial y transmitida por las redes virtuales de la Organización Conservación de Cetáceos OCC, declaraciones de compromiso dejaron un resultado histórico para los océanos en Uruguay, bajo los lemas elegidos reservas marinas, economía azul, exploración submarina y Blue Carbon Concept.

La II Conferencia de Océanos Uruguay tuvo un primer resultado de contar con la presencia comprometida de importantes autoridades nacionales: el subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, director de DINARA Jaime Coronel, el subsecretario de Turismo Remo Monzeglio, la embajadora de Gran Bretaña Faye O´Connor, representantes de la Embajada de EEUU, especialistas nacionales, regionales e internacionales, en un evento innovador y necesario para el país y la región, declarado de interés nacional por tres ministerios.



Debemos terminar con la búsqueda de petróleo en la plataforma marina



Terminar con la exploración sísmica en busca de petróleo fue la declaración más contundente y el compromiso que se impulsará desde el gobierno anunciado por el subsecretario Amarilla, quien hace unos 7 años atrás ya había mencionado la necesidad de terminar con esta actividad de alto impacto para los océanos. En aquella ocasión, siendo presidente de la comisión de Ambiente de representantes, promoviendo y firmando el anuncio de la Ley que creaba un Santuario para Ballenas y Delfines en 2013, idea que hoy ha germinado.

El pasado viernes, ahora como importante autoridad ambiental, textualmente Amarilla brindaba una declaración histórica: "Tenemos que ser coherentes con la posición del país en cambio climático (...) estamos pensando en ser neutros en carbono, estamos decididos desde el gobierno en finalizar con esas búsquedas (de petróleo)... debemos terminar con esas prácticas que tienen impactos a la vida marina y a los recursos pesqueros".



"El mar es el pulmón del mundo, allí está la base que nos da la vida, la biósfera, la riqueza, la mayor cantidad de proteínas vienen de allí, importante función para el cambio climático, y con tristeza es el lugar que terminamos tirando todos nuestros desperdicios sin control, sin tratamiento previo como debería ser". Pero "¿hasta cuándo puede soportar esa carga?"., preguntó. Y agregó que "continuar generando conciencia y acciones con los ciudadanos, como la limpieza de playas, plantar árboles nativos" es esencial en ese cambio.







¿Qué podemos hacer para mejorar la protección marina?



En el marco de un proyecto binacional para la creación de áreas marinas protegidas impulsado por cuatro organizaciones entre Brasil, Uruguay, Un Solo Mar y con el soporte de Oceans5 y Gaia Foundation, hubo unanimidad entre los expositores sobre la importancia de generar nuevas áreas, nuevas reservas marinas, que puedan brindar soluciones a las problemáticas de la contaminación, el impacto negativo del turismo y el efecto del cambio climático, la sobrepesca y la pesca ilegal, y conceptos de la Alta Mar o High Seas.

Conocerlo para protegerlo, antes de que sea tarde.

Para el 2021 Uruguay precisa plasmar el compromiso internacional en conservación marina -metas Aichi11- asumido ante la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas ONU al suscribirse para alcanzar el 10% de la zona económica exclusiva cubierta por áreas marinas protegidas (AMP) efectivas para 2020. El ciudadano común debe dejar darle la espalda al océano, conocer sus especies sorprendentes, en un país que, como una isla oceánica, posee más plataforma submarina que superficie terrestre. Decir que tenemos bancos gigantes de corales de profundidad para muchos es una novedad y en reunión de Oceanosanos con el presidente Luis Lacalle "le alegramos el día con la noticia".

"Para no quedarnos con lo discursivo, presentamos junto a la organización Oceanosanos, ahora junto a Rodrigo García que ocupará un cargo público (dirección Ambiente Rocha), una propuesta de reserva marina Isla de Lobos y bajo de Mejillones que la vamos a impulsar desde el Ministerio de Ambiente, con medidas concretas de protección, una amplia zona de gran importancia y valor", concluía Amarilla.

Los cruceros serán mucho más controlados en el vertido de residuos

"El factor turístico también puede tener incidencia negativa en la salud de los océanos. Las navieras deben ofrecer cruceros sustentables. Para la industria de cruceros la sustentabilidad no es ya una opción sino una imperiosa necesidad (...) Desde nuestro Ministerio de Turismo -continuaba diciendo el subsecretario R. Monzeglio- "nos comprometemos a estudiar y controlar el manejo de residuos de las compañías de cruceros que recalen en nuestras costas. Ahora con la valiosa compañía del Ministerio de Ambiente, debemos comprometernos con la máxima reducción del vertido de residuos en nuestros mares y ríos. Le hemos hecho demasiado daño a nuestra Tierra, recordando la frase célebre de J. Y. Costeau que decía: tenemos que salvar los océanos si queremos salvar a la humanidad".



20 años de información oceanográfica en frascos



"El buque Aldebarán ha generado información para el manejo de los recursos de una manera responsable, tanto en aguas jurisdiccionales, en zonas común de pesca, como la última marea que salió entre las 200 y 350 millas marinas para recabar información de plataforma submarina" destacaba el Director Nacional de Recursos Acuáticos DINARA, Jaime Coronel. "Cuando asumimos nos encontramos con información oceanográfica recopilada de 20 años; es un compromiso de esta administración que la información se viralice, se sepa y conozca lo que hay. Ese desafío es uno de ellos, la información vinculada a los océanos". Sobre la pesca ilegal destacó, como país, que fuimos pioneros en ratificar a nivel mundial el Acuerdo Medidas Estado Rector del Puerto conocido como AMERP, que cada buque que entra se inspecciona su documentación y se sancionan aquellos que incumplen, y venimos mejorando nuestra normativa, el 323/ 17 que nos faculta y llegar a un mejor contralor, en pesca y la tripulación; "debemos mirar el árbol y el bosque", decía el director de DINARA.

Ahora es el momento de cuidar el océano y revertir el cambio climático. 30 by 30

La embajadora de Reino Unido, Faye O´Connor, participó con un discurso muy revelador y compartiendo videos impactantes incluyendo al distinguido naturalista Sir David Attenborough. "Sabemos que no podemos revertir el cambio climático sin restaurar y proteger la naturaleza a gran escala. Ambas crisis están totalmente vinculadas. Asegurar una reducción de los gases efecto invernadero en la COP26 es fundamental para proteger el océano, y evitar cambios irreversibles. Como presidente de la COP26 junto a Italia, el Reino Unido defiende las soluciones basadas en la naturaleza, que podrían brindar al menos un tercio de las soluciones rentables que necesitamos ahora. Una de estas soluciones que estamos promoviendo está basada en los océanos. El Reino Unido específicamente aboca por proteger al menos un 30% del océano mundial en áreas marinas protegidas, entre otras medidas efectivas para 2030, objetivo conocido como 30by30, un objetivo mundial. Y esperamos que Uruguay se pueda unir en un futuro cercano. Somos aliados en esto", dijo.

Los océanos generan más de la mitad del oxígeno que respiramos, regulan el clima planetario -absorbiendo el aumento de temperatura global- y son vital fuente de alimento, medicina y sustento para millones de familias en todo el mundo.

Una misión de National Geographic que llegará a Uruguay junto a Oceanosanos

Alex Muñoz, representante para Latinoamérica de NatGeo, abogado e impulsor de las mayores áreas de conservación marina en Sudamérica, nos dedicó la presentación a Enric Sala, director de National Geographic/ Pristine Seas (España): "Las exploraciones que hemos realizado a diversas áreas marinas ayudando a su protección, propiciando la creación de grandes parques marinos, conscientes de la urgencia en esta década se va a jugar la vida que nos están poniendo en riesgo. Apoyando la creación de nuevas reservas marinas, esperamos en el 2021 poder concretar una primera expedición a mares uruguayos, y documentar esos fondos marinos. Por último hacer un llamado a Uruguay para que se sume a la comunidad de países que se compromete a proteger en un 30% los océanos para 2030".



El concepto carbono azul y las reserva marinas, 600% más pesca cuando existen.

Enric Sala, el mayor explorador de los océanos a nivel mundial, destacaba: "Vivimos una gran crisis causada por nuestra relación destructiva contra la naturaleza. En el mar el 90% de los grandes peces han desaparecido en los últimos 100 años solamente. El 82% de los stocks comerciales están sobrepescados. Al 2050 las pesquerías comerciales habrán colapsado. Abandonar los combustibles fósiles como muy tarde en 2050 y reemplazarlos por energías renovables, aunque no será suficiente. En el mar está la solución, que es actualmente una víctima. Un cuarto del CO2 es absorbido por el océano. Protegiendo el mar se podría capturar mucho más carbono. Una ballena produce, fertilizando el mar, enormes cantidades de O2 y favorece la absorción de CO2. La pesca de arrastre de fondo además de destructiva, libera enormes cantidades de CO2 acumuladas. Menos del 3% del océano está protegido de la pesca y de otras actividades destructivas. La ciencia demuestra que las áreas sin pesca generan mayores beneficios alrededor, la biomasa de la pesca dentro de esas reservas sube un 600%, en comparación con las zonas no protegidas aledañas".

"Necesitamos un balance entre pesca y no pesca. En el 97% del mar se permite la pesca, hay un desbalance. Sólo con 5% protegidos se incrementarían las pesquerías en un 20%. Resultando en un beneficio económico mayor y beneficiando a las comunidades. Necesitamos como mínimo proteger el 30% del mar", finalizaba Enric.

La sobrepesca, dejan al 70% de las especies bajo amenaza, la pesca ilegal, la contaminación anual de 8 mil millones de toneladas de residuos plásticos, equivalente a unas 800 torre Eiffel. Y ello sin considerar contaminantes invisibles y permanentes como metales pesados y tóxicos químicos, la acidificación del océano por el aumento de CO2 y blanqueo y muerte de corales.

Fueron 16 disertantes de enorme prestigio, autoridades regionales destacadas como Marcos Paranaguá; el Secretario de Relaciones Internacionales y Clima, Ministerio Medio Ambiente, Brasil; el Diputado Federal Rodrigo Agostinho que preside la Cámara de Diputados en Brasil; la experta Purificació Canals, promotora de una Red transatlántica áreas marinas protegidas de la Unión Europea (España); consultora del High Seas Alliance Mariamalia Rodríguez Chaves, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway (Costa Rica);el científico experto en políticas e investigaciones de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Rodolfo Werner de Argentina; el representante del Instituto Baleia Jubarte, consultor, escritor, ambientalista y ex asesor gubernamental en Brasil José Truda Palazzo; el biólogo de conservación marina distinguido Claudio Campagna, presidente Foro Conservación Mar Patagónico, del programa Wildlife Conservation Society Argentina; el consultor y ex director de áreas marinas protegidas en Argentina Joaquín Labougle; el director Biodiversidad focal conservación marina del Ministerio Ambiente Uruguay Mario Batallés; el especialista en manejo ecosistémico marino y pesquero Andrés Milessi -futuro coordinador de Oceanosanos-; Alejandro Corvi, referente ODS Uruguay, presidente Red Uruguaya ONGs Ambientalistas; Mónica Gómez por Ciencias y Tecnologías Marinas-CINCYTEMA, Facultad de Ciencias; y del Comando de la Armada, el Prefecto Nacional Naval y el Prefecto del Puerto de Montevideo.





Para poder ver toda la Conferencia y sus módulos respectivos.

Durante la mañana:

En la tarde:

Módulos:

• Prevenir la contaminación y proteger el ecosistema oceánico: reservas marinas.

• Océanos, turismo y cambio climático.

• Pesca sostenible vs. pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

• Exploración submarina: conocer para proteger, NatGeo Pristine Seas.

• Península Antártica: creación de áreas marinas protegidas.

• La Planificación Espacial Marina ¿es un desafío para Uruguay?

• El Acuerdo de alta mar, la próxima frontera. High-seas.

Oceanosanos es una campaña de OCC - Organización para la Conservación de Cetáceos.



Busca impulsar reservas marinas offshore; combatir la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La meta 14 de los ODS insta a todos los países signatarios a "Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible". Los océanos han sido el origen de la vida y sustentan el equilibrio planetario sin embargo no se ha prestado la atención necesaria.

Autor: Rodrigo García (OCC)

PRESENTADO POR