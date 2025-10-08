Tecnología

Los desafíos sobre la identidad digital en Uruguay y cómo incentivar su uso

El think tank Ágora reunió a referentes del sector público y privado para reflexionar sobre el rumbo de la identidad digital en Uruguay.

Bajo el lema “Identidad Digital en Uruguay: Ciudadanos digitales conectados con el mundo”, los panelistas dialogaron sobre cómo avanzar en la transformación digital, en medio de los nuevos desafíos en gobernanza, confianza ciudadana y adopción tecnológica.

Moderado por Marcos Soto, decano de la UCU Business School, el panel contó con la participación de Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior; Javier Kusminsky, gerente de Desarrollo Data Center y líder de Identidad Digital de Antel; Juan Pablo García, gerente de Identificación Electrónica de Agesic; Rafael Mantero, CEO de Paigo; Nelson Lema, gerente ejecutivo de Tecnologías de la Información del BROU; y Raúl Lamas, gerente de Identidad y Certificación Digital de Interfase.

Valverde destacó que la cartera lidera en volumen de trámites digitales, pero advirtió sobre brechas de acceso, especialmente entre mujeres en zonas rurales. Además, alertó sobre el aumento de ciberestafas, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad digital.

“En Uruguay han crecido muchísimo las ciberestafas en la última década”, por lo cual es necesario trabajar más en seguridad, “porque cualquiera que tiene un celular es potencial víctima de un ciberdelito”, apuntó.

Javier Kusminsky celebró el crecimiento de la plataforma TuID, con más de 1.2 millones de usuarios, mientras que Juan Pablo García de Agesic llamó a repensar los sistemas de identificación digital y fomentar el uso de herramientas como la firma electrónica.

“Hacemos todo en forma digital y, sin embargo, no siempre tenemos los cuidados que debemos. Necesitamos repensar nuestros sistemas de identificación digital”, dijo. “Es importante incentivar el uso de la firma digital, pero para eso debemos diseñar soluciones fáciles de usar y concientizar a la población”, agregó.

García de Agesic anunció dos proyectos estratégicos: la cédula digital y un modelo regional de identificación, que buscan facilitar el uso seguro y universal de la identidad digital.

“Será un documento con las mismas garantías que el físico, pero utilizable desde el celular para identificarse en forma presencial o remota. La identificación digital es la forma más segura de identificarse y debemos incentivar su uso”, enfatizó.

Por su parte, Lamas planteó la necesidad de relanzar una segunda generación de servicios de identidad digital, al tiempo que Mantero señaló que el gran reto está en diseñar procesos de validación de identidad que no resulten complejos ni terminen siendo rechazados por los usuarios.

En tanto, Luis Stevenazzi, presidente de Ágora, cerró el evento con una reflexión. “La identidad digital no es un asunto de tecnología, sino de personas”, dijo.