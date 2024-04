La nave rusa Soyuz MS-24 con tres tripulantes aterriza en la estepa de Kazajistán

La nave rusa Soyuz MS-24 con tres tripulantes a bordo aterrizó este sábado sin contratiempos en la estepa de Kazajistán, según las imágenes difundidas en directo por la agencia espacial de Rusia, Roscosmos.

A bordo de la cápsula de descenso regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) el cosmonauta ruso Igor Novitski, la astronauta estadounidense Loral O'Hara y Marina Vasilévskaya, la primera mujer bielorrusa en volar al espacio.

La nave tocó tierra a las 07.17 GMT a unos 150 kilómetros al sureste en la ciudad kazaja de Zheskazgán.

La astronauta de la NASA completó una misión de 204 días en el espacio en el curso de la cual dio 3.264 vueltas a la Tierra y recorrió cerca de 140 millones de kilómetros.

Desde el lugar del aterrizaje, después de un primer reconocimiento médico, los tripulantes de la Soyuz MS-24 serán trasladados en helicóptero a la ciudad kazaja de Karagandá, desde donde O'Hara regresará Estados Unidos.

Live from the @Space_Station, three space travelers aboard their Soyuz spacecraft undock from the orbiting laboratory. https://t.co/GuF1JGbl7E