La nave Starliner de Boeing regresa a la Tierra: seguí la transmisión en vivo de la NASA

Después de tres meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), la nave Starliner de Boeing comenzó su regreso hacia el planeta Tierra. El viaje, de seis horas de duración, tiene como destino White Sands, en Nuevo México.

Desde la NASA compartieron la transmisión en vivo que muestra el recorrido de la Starliner.

