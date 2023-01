La más tóxica: mujer condenada por enviar más de mil mensajes a su exnovio

Vida en la red

Ocurrió en Inglaterra. Los mensajes no eran amenazantes, pero “su naturaleza constante” fastidió al destinatario.

No hay visto que valga

Una mujer del Reino Unido recibió una orden de restricción luego de enviar a su exnovio hasta 150 mensajes de texto por día, en un intento sostenido e inútil de “reavivar la relación”.

A Michelle Felton, de 28 años, se le prohibió recientemente contactar a su exnovio, Ryan Harley. La prohibición incluye cualquier vía de comunicación y rige por 18 meses. También se la condenó por idéntico plazo a realizar tareas servicio comunitario, y un mes de tratamiento de rehabilitación.

Según consignan medios locales, la joven oriunda de Ellesmere Port, Cheshire, acosó a Harley enviándole mensajes de texto y llamándolo incontables veces después de que él la dejó. A pesar de dejar en claro que no quería tener nada que ver con ella, Harley afirma que siguió intentando contactarlo y reavivando su romance, situación que se prolongó durante 21 meses.

“El señor Harley le informó a la señorita Felton que deseaba terminar la relación que, en su opinión, había sido tóxica. Ella no estaba de acuerdo con eso, y la condujo al delito de acoso”, dijo Arron Smith, fiscal del caso. Durante casi dos años, la mujer envió más de un millar de mensajesa su exnovio. El flujo no fue regular, y hubo momentos relativamente “tranquilos” y otros más intensos.

“Entre el 15 y el 26 de febrero de 2022, hubo un aluvión constante de mensajes. Fueron cientos cada día, llamadas perdidas y mensajes de texto enviados sin respuesta”, detalló el funcionario.

“No son mensajes amenazantes o mensajes abusivos”, concedió el fiscal, quien subrayó que “es la naturaleza constante de ellos” lo que constituye acoso.

“Le decía que lo amaba, que estaba herida porque la relación había terminado y no quería seguir viviendo. Le enviaba fotos de ella y le decía que él le pertenecía”, detalló.





Ryan Harley declaró que los constantes mensajes de texto de su exnovia le causaban un gran malestar y que le había dejado muy claro que no quería seguir saliendo con ella, sino que buscaba rehacer su vida. Ella simplemente ignoró su postura y continuó enviándole mensajes como “¿Por qué no me hablas? Te amo. ¿Nos vemos esta noche? ¿Vamos a salir?”

El hombre sobrellevó este acoso virtual hasta que la situación escaló: Michelle comenzó a aparecerse en su casa sin previo aviso y a dejare regalos en la puerta. Esta invasión fue demasiado para el joven, quien acabó por recurrir a la policía.

Michelle aceptó la responsabilidad del acoso y asumió la autoría de los más de 1,000 mensajes enviados, pero afirma que su ex solo presentó la denuncia para evitar ser procesado por lesiones corporales graves en su contra.

El abogado defensor de la mujer dijo ante el tribunal que Ryan Harley le había roto accidentalmente un dedo durante una discusión, en la que también le había dado una patada en la ingle. Después de convencerla de que no fuera al hospital, Harley supuestamente cortó toda comunicación con ella, quien simplemente no podía entender por qué.

“La suya es una historia triste” dijo el juez del caso, Alan Eyres, a la condenada en el momento de dictar sentencia.

“Tuvimos en cuenta su tardía declaración de culpabilidad tardía y el hecho de que no tiene usted condenas previas”, agregó el magistrado, que fue terminante en su alocución: “no queremos volver a verla por aquí”, le dijo.