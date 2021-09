Tecnología

La inteligencia artificial de Amazon penaliza a sus conductores por errores que no cometen

A principios de 2021, Amazon instaló cámaras de seguridad inteligentes en sus camionetas de entrega de paquetes que trabajan en uno de sus depósitos en Los Ángeles. Según dijo uno de los choferes de las van al portal estadounidense Vice, la cámara del vehículo empezó a penalizarlo incorrectamente cada vez que los autos le cortan el paso, algo que ocurre todos los días en el tráfico de la ciudad californiana.

“Mantenga una distancia segura”, dice la cámara instalada sobre su asiento por sus parlantes cada vez que un coche le corta el paso al conductor. Luego de ese aviso, el dispositivo envía a Amazon la información registrada y eso será usado para evaluar el desempeño del trabajador en esa semana y determinara así si éste obtiene un bonus en su pago.

“Cada vez que necesito doblar hacia la derecha, inevitablemente pasa. Un auto me corta el paso para moverme hacia mi carril y la cámara, en esa verdaderamente distópica y oscura voz robótica, me grita”, afirmó el chofer, que prefirió mantenerse en el anonimato temiendo una retribución de Amazon. “Es tan desconcertante. Es molesto, porque yo no hice nada”, expresó.

En febrero, Amazon anunció que instalaría cámaras fabricadas por la startup de tecnología de inteligencia artificial Netradyne en sus camionetas de reparto de la marca Amazon como una "innovación" para "mantener seguros a los conductores". A partir de este mes, Amazon había equipado más de la mitad de su flota de entrega en todo Estados Unidos con esta tecnología, según dijo un portavoz de Amazon a Motherboard, el espacio de tecnología de Vice.

Motherboard habló con seis conductores de Amazon en California, Texas, Kansas, Alabama y Oklahoma y con el dueño de una empresa de repartos asociada a Amazon en el estado de Washington, quienes dijeron que más que animar al manejo seguro, las cámaras regularmente penalizan a los conductores por los llamados “eventos” que están más allá de su control o que no constituyen manejo inseguro. Las cámaras los castigan por cosas como mirar un espejo lateral, “jugar con la radio”, parar delante de un cartel de pare en un punto ciego o ser cortados por otro auto en un tráfico denso, según explicaron los entrevistado.

Las cámaras de Netradyne, que requieren para su uso que los conductores firmen un consentimiento para manejar su información biométrica, tiene cuatro lentes que graban a los choferes cuando se detectan “eventos” como ponerse muy cerca de otro vehículo, no respetar señales y luces de tránsito o manejar distraídos.

Cuando las cámaras detectan un “evento”, suben la imagen a una interfaz de Netradyne accesible por medio de Amazon y sus empresas de reparto asociadas y en ocasiones, una voz robótica habla al chofer con frases como “manejando distraídamente” o “mantén una distancia segura”.

Cada vez que la cámara registra y sube al sistema el “evento”, afecta la puntuación que reciben los choferes al final de la semana por manejo seguro.

Para muchos conductores de Amazon, estos puntajes determinan si al momento de cobrar reciben bonus semanales, premios y paga extra.