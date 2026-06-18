La insólita frase de austríacos en streaming argentino: “Es una provincia, como Uruguay”

Montevideo Portal

La previa del partido entre Argentina y Austria por la Copa del Mundo dejó una picante definición sobre Uruguay que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

En el programa de streaming argentino El Puente (Gelatina), conducido por Pedro Rosemblat y Nicolás Guthmann, la presencia de dos invitados austríacos derivó en una comparación que volvió a poner sobre la mesa la histórica y compleja relación de vecindad entre Uruguay y Argentina.

“¿En qué se parecen Austria y Argentina? ¿Qué costumbres compartimos? ¿Qué consumo cultural? ¿O no tenemos nada que ver?”, preguntó Rosemblat.

“Qué difícil. Porque uno está tentado a caer en estereotipos: que los austríacos son fríos, los argentinos son emocionales”, respondió uno de los invitados. Su compatriota acotó entre risas: “Un poquito más que los argentinos somos”.

Sin embargo, el primero aclaró que las diferencias son mayores con los alemanes. “Igual no somos tan fríos como los alemanes, eso es otra cosa. Somos como la versión copada del alemán”, comentó.

Fue entonces cuando Guthmann quiso saber cómo ven los alemanes a los austríacos. “Ni nos registran, somos como el hermano chiquito”, respondió uno de ellos.

La frase dio pie a la comparación más llamativa de la charla. “Es una provincia más, como ustedes con Uruguay”, intervino el otro invitado. Y remató: “Somos como el Uruguay de Alemania”.

La ocurrencia provocó risas entre los conductores y sintetizó, en clave humorística, la percepción de que Austria suele quedar a la sombra de su poderoso vecino, del mismo modo que algunos argentinos suelen burlarse de la relación entre Argentina y Uruguay.