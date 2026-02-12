Tecnología

La estrategia de Microsoft para hacer más compactos y eficientes sus data centers

Microsoft evalúa el uso de superconductores de alta temperatura (HTS) para rediseñar sus centros de datos en plena presión por la demanda energética de la inteligencia artificial y los retrasos de conexión por falta de capacidad en la red.

La empresa busca eficiencia a partir de materiales que permitan que la electricidad circule sin resistencia. La compañía sostiene que, si llegan a consolidarse en el mercado, podrían cambiar la forma de construir estas instalaciones y también la infraestructura energética que las alimenta.

Según explicó Alistair Speirs, responsable de marketing de infraestructura global, estudian cómo esta tecnología podría reforzar las redes eléctricas y reducir el impacto en comunidades cercanas.

“El futuro centro de datos será superconductor… De alta potencia, más eficiente, más compacto”, afirmó a The Verge Ziad Melhem, profesor del departamento de física de la Universidad de Lancaster y miembro del consejo editorial de la Alianza Global de Superconductividad.

Hoy la estructura depende mayoritariamente de cables de cobre, pero los HTS pueden transportar corriente sin resistencia, lo que recorta de forma drástica las pérdidas de energía, además de habilitar cables más livianos y compactos.

El salto a gran escala, sin embargo, todavía enfrenta barreras. Para lograr resistencia nula, los cables deben enfriarse a temperaturas muy bajas y su base suele fabricarse con cobre y óxido de bario, un material asociado a tierras cuya cadena de suministro está concentrada en China. Además, se plantea como desafío aumentar la capacidad de fabricación para que resulte accesible.

Microsoft apunta a dos usos principales. Dentro del centro de datos, cables más pequeños darían mayor flexibilidad para ordenar salas eléctricas y racks. Con financiación de la empresa, VEIR demostró que el cableado HTS podría entregar la misma energía con una reducción de aproximadamente diez veces en tamaño y peso frente a alternativas convencionales.

El segundo foco está fuera de las instalaciones: colaborar con empresas eléctricas para impulsar líneas de larga distancia con HTS, un punto sensible porque la expansión de transmisión es uno de los grandes frenos para actualizar redes y conectar nuevos consumos.

Microsoft plantea que mientras una línea aérea puede requerir un corredor de unos 70 metros de ancho, los cables superconductores necesitarían cerca de 2 metros de espacio libre, lo que reduciría tiempo y costos de obra.

