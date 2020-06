La empresa SpaceX lanza 58 satélites Starlink con la ayuda del cohete Falcon 9

Tecnología

El vehículo de lanzamiento Falcon 9 despegó a las 5:29 EST (9:29 GMT) desde la base espacial del cabo Cañaveral, en Florida.

La primera etapa del cohete, lanzado por sexta vez, ya aterrizó sobre la plataforma autónoma "Of Course I Still Love You", en el Atlántico, confirmó SpaceX en Twitter.

El anterior lanzamiento de los satélites Starlink fue efectuado el 3 de junio, y uno de los aparatos iba equipado por primera vez con una visera desplegable que lo protegerá de rayos solares.

Con el lanzamiento de este sábado, se eleva a 540 la flotilla de satélites Starlink desplegados en órbita, si se cuentan los dos prototipos lanzados en 2018.

Starlink es una red de satélites destinada a proveer internet de banda ancha. En total se planea poner en órbita unos 12.000 satélites.

Los primeros 60 fueron lanzados en mayo de 2019.

(Sputnik)