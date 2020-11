La ciencia iberoamericana sale del laboratorio y se muestra ante la sociedad

Ciencia y Tecnología

El estereotipo del científico vestido de blanco, despeinado y con muchas fórmulas en una pizarra, como se ha visto en fotos a Albert Einstein, se quita del camino en la "Noche de los investigadores", un evento en el que la ciencia, el entretenimiento y los proyectos iberoamericanos toman protagonismo.



Este evento, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el sábado, tendrá la participación de investigadores e instituciones científicas de Argentina, Ecuador y Uruguay que tomarán la iniciativa y, de manera virtual por la pandemia de la covid-19, intentan hacer llegar la ciencia y sus trabajos a un público masivo.



Esta iniciativa promovida y cofinanciada por la Unión Europea desde 2005, que antes ocupaba solo una noche pero ahora se distribuyó en dos días, en 2019 tuvo la participación de 1,6 millones de personas, en más de 27 países, con cerca de 36.000 investigadores.



Esta vez cruzó el océano y se unió a estos tres países que intentarán sumar su granito de arena para mostrar los buenos proyectos que surgen en tierras sudamericanas.



"Lo que estamos buscando es que, más allá de que también se tome conocimiento de un área que a lo mejor no es tan conocida, se le de más valor a lo que genera en la sociedad, que el conocimiento medio que hoy se tiene, ese es el objetivo principal", cuenta a Efe el director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay (OEI), Sebastián Velesquen.



Sobre la jornada en la que participan diferentes instituciones uruguayas como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Instituto Clemente Estable o el Instituto Pasteur, Velesquen dijo que hay una gama de proyectos "muy interesantes" tanto en el plano cultural, educativo y científico propiamente dicho.



"El mayor objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que a través de hoy que se va a hacer en forma interactiva por la pandemia, realmente participe mucha gente", acotó.



LA MÚSICA QUE ROMPE ESTEREOTIPOS



La ciencia no son solo ecuaciones, fórmulas, tubos de ensayo o calculadoras; también es cuestionarse la realidad, despertar la curiosidad, interactuar con el mundo y dejarse llevar por la cultura.



Esto es lo que refleja el Instituto Pasteur de Uruguay que, para su presentación, llevó adelante un concierto -donde los propios científicos son los músicos- en el que, por medio de canciones reconocidas internacionalmente, hacen que el espectador se relacione con la ciencia.



"Es un concierto de música con seis temas en español que introduce con unos guiños científicos que nos permiten desarrollar algunas investigaciones que hacemos en el Instituto", narra a Efe el investigador del Pasteur Joaquín Hurtado.



Esta idea "que surgió en los pasillos" del instituto y comenzó como un chiste que poco a poco se hizo realidad, logró que se encontraran seis temas -donde hay artistas de la talla de No Te Va Gustar o Jorge Drexler- que facilitarán la discusión científica.



"Nosotros mismos somos los músicos, eso estuvo bueno, porque empezamos a preguntar en los pasillos y se empezó a formar literalmente una banda, entonces está representado todo el instituto. Fue muy curioso porque nos empezamos a dar cuenta de que había muchos músicos acá en la vuelta", recuerda.



Además de entretener, la idea es sacar del imaginario colectivo ese estereotipo de Einstein despeinado y hacer notar que los científicos son ciudadanos como cualquier otro con una vocación por los descubrimientos.



Hurtado también pone el foco en que se difunda lo que hacen los científicos uruguayos ya que, en muchas ocasiones, hay trabajos que tienen un gran aporte a la sociedad y quedan perdidos dentro de las paredes del lugar.



"Es una mezcla de entretenimiento con un mensaje científico de mostrar lo que hacemos e incluso poder despertar curiosidades y preguntas. Si puede ocurrir sería buenísimo y es uno de los objetivos, que surjan algunas preguntas", concluye.



ARGENTINA Y ECUADOR, UNA MIRADA AMBIENTAL



Los otros dos participantes de esta "Noche de los investigadores" son Argentina y Ecuador, quienes ponen el foco en una mirada ambiental y de concienciar sobre el cuidado.



Ecuador participa en la iniciativa con varios eventos, por medio de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), que transmite la "Lectura de Cuentos para la Conservación de la Biodiversidad", una herramienta pedagógica válida para el aprendizaje y modificación de las conductas por medio de los valores.



Asimismo, del 24 al 28 de noviembre, niños, estudiantes y público en general pueden descargar en la web del Inabio mandalas y videos educativos para aprender mientras se divierten a fin de combinar la ciencia con el arte y diversión para que el público pueda conocer la biodiversidad mientras se mantienen las restricciones de movilidad por la actual situación sanitaria.



En el caso argentino, hay tres actividades organizadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se desarrollan en las localidades bonaerenses de Bahía Blanca y Junín y en el municipio de Río Cuarto (provincia de Córdoba, centro del país).



Las dos primeras tuvieron lugar este viernes en Bahía Blanca, donde se explicaron las características de la planta de pasto llorón y su forma de reproducirse, y en Río Cuarto con una exposición sobre las propiedades de los hidrogeles como filtros para la descontaminación de aguas.



En Junín, el despliegue fue más amplio, con diversas actividades de divulgación científica, vídeos sobre la rutina de un laboratorio y varios experimentos, así como charlas de divulgación y entrevistas individuales con científicos que desarrollaron pasantías fuera de su lugar de trabajo.

Fuente: EFE