La caída masiva de Disney+ en plena jornada del Mundial 2026: ¿qué respuesta dieron?

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Usuarios de varios países de América Latina reportaron este jueves una caída de Disney+, que les impidió iniciar sesión y acceder con normalidad a la plataforma de streaming. Según los primeros reportes, gran parte de los afectados no podía ingresar a sus cuentas, mientras que en otros casos la aplicación directamente no cargaba.

En México, según el sitio Downdetector, los reportes de fallas tuvieron un pico cercano a las 20:25 horas, con un registro de 339 quejas, entre las que predominaban los problemas para iniciar sesión (40%), errores generales en la aplicación (34%) y fallas de conexión con los servidores (19%).

En Estados Unidos, donde el reclamo escaló con mayor rapidez, los reportes en Downdetector pasaron de 14.000 a las 16:26 (hora del Pacífico) a más de 52.000 en el transcurso de la tarde, lo que confirmó que la magnitud de la caída excedía un problema puntual y se trataba de una falla más amplia de la plataforma.

La falla coincidió con uno de los días de mayor actividad del Mundial 2026, lo que generó frustración entre los usuarios que intentaban seguir la transmisión de los partidos a través de la plataforma.

En medio de las quejas, miles de personas recurrieron a X para manifestar su malestar, y muchas de esas publicaciones se concentraron como respuesta al último posteo de la cuenta oficial de Disney+, que se llenó de capturas de pantalla mostrando los errores que aparecían al intentar acceder al servicio.

Disney+ no ofreció una explicación pública sobre las causas técnicas de la caída. Sin embargo, la cuenta de Ayuda de Disney en X sí respondió a algunos de los usuarios que reportaron el problema, donde indicó que su equipo ya estaba trabajando para resolver las fallas y pidió a los afectados estar atentos a futuras actualizaciones o contactar al soporte técnico por teléfono o chat.

En las pantallas de inicio de sesión, mientras tanto, solo aparecía un mensaje genérico que invitaba a intentarlo nuevamente o a comunicarse con soporte técnico.

Ante la falta de una solución inmediata, la plataforma sugirió a los usuarios una serie de pasos para intentar resolver el problema por su cuenta: cerrar la aplicación o el sitio web, verificar la conexión a internet, reiniciar el dispositivo, probar otras aplicaciones, buscar actualizaciones disponibles, borrar la memoria caché y los datos, desactivar y reactivar los dispositivos vinculados, y, como último recurso, desinstalar y reinstalar la aplicación.

No obstante, varios usuarios afectados señalaron en redes sociales que ninguna de esas alternativas les permitió recuperar el acceso mientras la falla estuvo activa.