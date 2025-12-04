Tecnología

La botnet Aisuru lanza un ataque DDoS récord de 29,7 Tbps y alarma al mundo digital

Un ataque masivo de denegación de servicio distribuido (DDoS) ha sacudido los registros globales de ciberseguridad: la botnet Aisuru ha alcanzado una potencia inédita de 29,7 terabits por segundo (Tbps) en un asalto detectado y mitigado por Cloudflare, proveedor global de infraestructura de Internet.

El ataque, que tuvo lugar durante el tercer trimestre de 2025 y duró poco más de un minuto, intentó colapsar cerca de 15.000 puertos por segundo mediante paquetes aleatorizados diseñados para evadir defensas automatizadas.

“El ataque distribuido aleatorizó varios atributos de paquetes en un intento de evadir las defensas”, explicó Cloudflare en su último informe técnico.

Un récord peligroso: el crecimiento de Aisuru

El récord anterior se situaba en 22,2 Tbps, registrado en septiembre, y también fue atribuido a Aisuru. El salto en capacidad preocupa a los expertos, no solo por la magnitud de los ataques, sino por la velocidad con la que ha crecido la red de dispositivos infectados.

Según las últimas estimaciones, Aisuru habría pasado de 400.000 dispositivos a un rango estimado entre 1 y 4 millones en tan solo unos meses, lo que aumenta su potencial destructivo.

"Desde principios de 2025, Cloudflare ya ha mitigado 2.867 ataques de Aisuru. Solo en el tercer trimestre, fueron más de 1.300 ataques hipervolumétricos", advirtió la compañía.

¿Qué es una botnet DDoS?

Una botnet es una red de dispositivos comprometidos, como routers, cámaras o servidores, controlados de forma remota para ejecutar ataques coordinados. En este caso, Aisuru utiliza su red para lanzar DDoS masivos, cuyo objetivo es saturar servidores o redes hasta dejarlos fuera de línea.

Cloudflare no reveló el objetivo específico del ataque de 29,7 Tbps, aunque sí aclaró que sus sistemas fueron capaces de neutralizar el ataque en tiempo real.

Riesgo para infraestructuras críticas

Cloudflare advierte que, de no contar con protección suficiente, infraestructuras clave como servicios de salud, emergencias, proveedores de internet o sistemas militares podrían quedar vulnerables ante embestidas de este calibre.

"Imagina lo que puede hacer cuando está directamente dirigido a ISP, infraestructuras críticas, servicios sanitarios o sistemas militares no protegidos", alertó la empresa en su informe.

A medida que Aisuru continúa expandiendo su alcance y potencia, los expertos en ciberseguridad instan a reforzar las defensas DDoS y aumentar la vigilancia sobre dispositivos IoT susceptibles a ser utilizados como vectores de ataque.