La aplicación de Trump se abre a cientos de probadores antes del lanzamiento esperado

La prueba de Truth Social se produce un año después de que a Trump se le prohibiera Facebook ,Gorjeo (TWTR) y Alfabeto (GOOGL)es YouTube.

Su nueva empresa de medios y tecnología, Trump Media & Technology Group (TMTG), se comprometió a ofrecer una “experiencia atractiva y libre de censura” en la aplicación, que el presidente ejecutivo, Devin Nunes, dijo que lanzará a fines de marzo.

TMTG permanece envuelto en secreto y algunos en los círculos tecnológicos y de medios lo miran con escepticismo. No está claro si el objetivo de libertad de expresión de la aplicación puede coexistir con Apple las políticas de la tienda de aplicaciones de Google.

TMTG no estuvo disponible de inmediato para comentar. Liz Willis, corresponsal y vicepresidenta de operaciones de Right Side Broadcasting Network, dijo a Reuters que recibió un correo electrónico el martes que decía que “T Media Tech LLC lo invitó a probar Truth Social”.

Willis pudo descargar la aplicación en su iPhone a través del sitio de prueba beta TestFlight, el producto propiedad de Apple que usan los desarrolladores antes de lanzar sus aplicaciones en la App Store.

Los usuarios han estado publicando en esta versión de Truth Social durante las últimas 24 horas, dijo Willis el miércoles por la mañana. Wayne Dupree, fundador de WayneDupree.com y presentador de un podcast conservador, también se encuentra entre los probadores beta de la aplicación.

“Puedo ver mi participación en Truth Social superando a Twitter porque parece que no estoy reprimido como lo he estado en Twitter desde 2016”, dijo Dupree, quien agregó que actualmente no hay un botón de edición.

“Quiero compartir las crónicas de mi padre soltero. Quiero que mis seguidores vean que soy más que política y siento que Truth Social permitirá que mi audiencia me vea como Twitter no lo hace a propósito”, aseguró.

Truth Social permite a los usuarios publicar y compartir una “verdad” de la misma manera que lo harían con un tweet. No hay anuncios, según Willis y una segunda fuente familiarizada con TMTG.

Los usuarios eligen a quién siguen y el feed es una combinación de publicaciones individuales y un feed de noticias tipo RSS. Serán alertados si alguien los menciona o comienza a seguirlos.