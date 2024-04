Jerarca de DC Comics cree que la inteligencia artificial quita motivación a los artistas

Tecnología

bLa inteligencia artificial quita a los artistas la motivación de crear, declaró Jim Lee, presidente y director creativo de DC Comics, la editorial estadounidense que dio vida a Batman, Superman y Wonder Woman.

Un nuevo documental en tres episodios, Superpoderosos, traza la historia de 90 años de DC Comics.

De origen coreano, Jim Lee ha sido una de las grandes estrellas del género desde sus primeros días en Marvel en la década de 1980, trabajando en X-Men, hasta que se pasó a DC, donde acabó siendo el jefe.

AFP consultó al editor si la inteligencia artificial (IA) representa una “amenaza” para la industria de los cómics.

Así, Lee respondió que se debe “encontrar una manera de vivir en un mundo donde exista, y que el material sobre el cual se basa” esta herramienta “esté correctamente acreditado y compensado”.

“Pero incluso si fuera aceptado y alguien me pagara para usar un motor de IA, simplemente no lo haría. No creo arte solo para tener algo por lo que me paguen”, manifestó.

En tal sentido, el jerarca de la editorial de cómics aseguró que le “encanta” sentarse “con una hoja de papel y un lápiz”. “Entro en ese estado de ensoñación, pasan horas y parece que han pasado 15 minutos y, al final, tengo esta increíble sensación de satisfacción porque he emprendido este viaje y he creado algo”, reflexionó.

“¿Escribir algo en una pantalla y obtener algo dos minutos más tarde? Eso sería como robarme la motivación por la cual me metí en este negocio”, concluyó Lee.