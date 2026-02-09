Jeff Bezos se pronunció por primera vez tras recortes masivos en el Washington Post

Tecnología

El dueño del Washington Post, Jeff Bezos, hizo su primera declaración pública desde que el periódico efectuó recortes masivos de empleos la semana pasada, y se concentró en los “datos” y en entender los intereses de los lectores.

El magnate creador de Amazon, que construyó una de las empresas más valiosas del mundo con un enfoque incansable en la satisfacción del cliente, afirmó que quería ver esa misma energía en el periódico, según informó Business Insider.

“El Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria”, escribió Bezos. “Cada día, nuestros lectores nos brindan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos”.

Los dichos de Bezos se produjeron cuando el director ejecutivo de Post, Will Lewis, anunció que renunciaría y sería sustituido de manera interina por el director financiero del diario, Jeff D'Onofrio.

En su propia declaración, D'Onofrio dijo: “Los datos de los clientes impulsarán nuestras decisiones, agudizando nuestra ventaja a la hora de ofrecer lo que es más valioso para nuestras audiencias”.

Las declaraciones de Bezos y D'Onofrio tuvieron un tono parecido a los comentarios realizados por el editor principal del periódico, Matt Murray, al dirigirse al personal.

“Hoy se trata de posicionarnos para ser más esenciales en la vida de las personas en un panorama mediático cada vez más saturado, competitivo y complejo”, sostuvo Murray durante un encuentro con el personal el pasado miércoles. “Durante demasiado tiempo, hemos operado con una estructura demasiado arraigada en la época en que éramos un periódico local casi monopolista”.

Añadió que la empresa tenía “un largo camino por recorrer en el uso de datos”. “Datos para informar lo que escribimos, datos para informar cómo publicamos, datos para comprender a nuestra audiencia, datos para comprender a nuestros lectores, datos para comprender a nuestros clientes potenciales”, señaló.

La mirada abierta de los líderes del Post en los datos ha generado algunos cuestionamientos.

“Los 'datos de clientes' son lo que ha reemplazado al 'grupo de enfoque' para el mismo tipo de personas que prácticamente mataron a Sports Illustrated al eliminar su originalidad y magnetismo en favor de una basura formulada”, escribió el sábado Sally Jenkins de The Atlantic, ex del Post, en X.

A pesar de esto, el mensaje de los líderes del Post podría ayudar a calmar a algunos detractores que han visto las decisiones de administración de los últimos años como arraigadas en la ideología política y no en los datos, pero será difícil convencerlos, según informó Business Insider.

