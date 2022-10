JK7, el uruguayo que vendió una colección de NFT, sabe que el 90% fracasa en el intento

Tecnología

JK7 tiene 22 años, estudia ingeniería en sistemas, se dedica a la Web3 en su tiempo libre y es dueño del proyecto número uno de NFT de habla hispana.

Por ahora prefiere no revelar el nombre escrito en su documento de identidad, pero sí le contó a Montevideo Portal que es hincha de Peñarol, va al gimnasio todos los días “para despejar un poco la mente” y ha pasado muchas horas jugando al Fortnite.



“Siempre fui un extremista, y me obsesiono con lo que me apasiona. Cuando me meto en algo me dedico 100% a eso, como me pasa ahora con la Web3”, afirma, y cuenta que casi todo lo que aprendió de este mundo fue “a través de tutoriales en videos de YouTube”.

Con este breve perfil ya sabemos algo sobre JK7, pero ¿cómo fue que hizo para ganar tanto dinero en tan poco tiempo?

¿Qué es el metaverso?

Muchas de las palabras y conceptos que este joven maneja con fluidez todavía suenan como parte de un idioma extraño, o poco familiar, para la mayoría de los humanos del planeta: metaverso, NFT, criptomonedas, blockchain y Web3, entre otras.

El metaverso es un espacio virtual en constante expansión y cambio, que funciona a través de internet, y donde múltiples usuarios conviven en un universo 3D y se identifican, en principio, a través de pseudónimos y avatares.

Algunos definen este espacio como una versión futura de Internet pero que ya funciona, y que permite a los usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar juntos en espacios 3D y en sitios de intercambio de conocimiento, como Discord.

En teoría, el metaverso se regula de forma autónoma según la actividad y las transacciones entre los usuarios, y ahí es donde entran las criptomonedas y los NFT, que funcionan como monedas y llaves de acceso para comprar o acceder a los diferentes espacios de este universo.

De todos modos, para acceder a este mundo, o mejor dicho, para apostar o invertir en estos terrenos virtuales, primero hay que pagar con dólares una cierta cantidad de criptomonedas, NFT, o una casa con psicina 3D, pronta para que habite tu avatar.



Como un juego



A JK7 siempre le gustaron los juegos online. En 2019 supo de las criptomonedas y comenzó a investigar las gráficas de este mercado en internet. Tuvo un canal de YouTube con el que pudo hacerse de algunos ahorros, hasta llegar a 7.000 dólares. Con 4.000 se compró una computadora “más o menos buena” y el resto lo invirtió en criptomonedas.

Con el tiempo, y el intercambio con otros usuarios de internet interesados en el tema, se dio cuenta de que su fuerte eran los NFT: “Non Fungible Tokens”, o tokens no intercambiables, “elementos digitales de tu propiedad” cuyo comprobante de titularidad se almacena en una cadena de bloques, que es una base de datos digital de acceso público.

“Mi padre fue el que más lo entendió”, dice Jota sobre su exitoso negocio.

Antes de abrir V1P$, su propio emprendimiento de venta y asesoramiento en NFT, este joven uruguayo pasó meses en un grupo de WhatsApp, aprendiendo sobre el tema y ganándose la confianza de otros aficionados a estas piezas de colección e intercambio que permiten acceder al metaverso y, sobre todo, a información especializada sobre un futuro no tan lejano.

Su rápido aprendizaje y sus múltiples conexiones virtuales lo posicionaron como un experto en el tema; tanto así, que figuras importantes del mundo digital como el youtuber Willyrex lo comenzaron a contactar cada vez más seguido, en su condición de asesor en NFT.



“Hasta que no metés la plata en algo, no entendés cómo funciona”, dice, y recuerda que, en el medio de este camino, su padre le contó que un amigo suyo había logrado hacer buen dinero vendiendo una colección de NFT.

Actualmente su empresa de NFT es la número uno en habla hispana. Dice que en Uruguay todavía son muy pocos los que se dedican a este rubro, y que es consciente de que el 90% de aquellos que intentan meterse en este negocio, fracasan en el intento.



Cómo llegamos hasta la tres

La Web1 abarca la internet de la década de 1990 y principios de los 2000, e incluye los posteos en blogs, los foros de mensajes y de los primeros portales estáticos.

La Web2 habría comenzado en 2005. Su identidad está marcada por las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. En esta versión, los usuarios comenzaron a crear sus propios contenidos audiovisuales desde sus propios canales, pero, de todas formas, las mayores ganancias de estos fueron a parar a las grandes corporaciones.

La Web3, en teoría, viene a reemplazar a las plataformas corporativas centralizadas a través de protocolos abiertos y redes descentralizadas, administradas por distintas y diversas comunidades de usuarios, combinando la infraestructura abierta de la web1 con la participación del público de la web2.

El momento de JK7



Con su destacado estatus en la Web3 y la confianza de sus colegas, JK7 lanzó su compañía V1P$ y un sábado puso a la venta su colección de 999 NFT, diseñados con inteligencia artifical por Kronix, un artista venezolano que, luego de esta hazaña, según el uruguayo, “podrá salir de Venezuela y solucionar sus problemas económicos”.

El precio inicial de las piezas fue de 70 dólares y las más caras se vendieron en 6.000. No pasaron más de 15 segundos y el stock de V1P$ se agotó. De esa forma, el uruguayo logró ganar 82.000 dólares en menos de un minuto.

Además de la alegría por la buen venta, JK7 valora que no recibió ningún tipo de quejas de su clientes y que muchos de ellos ya recuperaron su inversión vendiendo las piezas en otros espacios del metaverso a un precio más alto.

Por su parte, este hincha aurinegro repartió parte de lo ganado con su equipo de asesores, y con el resto del dinero piensa incorporar nuevo personal para que su proyecto siga creciendo.



Como consecuencia de la rápida venta, las acciones de la empresa subieron hasta 250 dólares y sus principales clientes le piden a JK7 que largue una nueva tanda de NFT lo más rápido posible.

No todo es dinero

El joven uruguayo, consciente del desconocimento general sobre lo que le pasó, tiene varias formas de explicar qué está haciendo, dónde y cómo funciona.

“En un pasado, cuando se inventaron los autos, muchos millonarios compraron uno y la gente que tenía carretas se les reía en la cara, porque todavía no había carreteras. Esto es lo mismo”, asegura sobre la Web3, una versión de internet, en teoría más segura, con menos intermediarios, más democrática y colaborativa.

El Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ya incorporó la tecnología y la lógica de los NFT con las entradas de algunos de sus partidos. De esa forma, cada entrada es única e irrepetible, y su código evita la reventa. En cualquier caso, el Barcelona, como propietario de cada una de esas entradas, puede sacar otro tipo de ganancias a esas piezas únicas y los dineros siempre van a parar a sus arcas.

En el caso de los NFT que vendió JK7, su valor más tangible, además del económico, está dado por su poder de acceso a los submundos de la Web3. Uno de estos NFT funciona como llave de entrada a grupos de expertos y asesores, y muchos, a grupos aún más selectos, que pasan las 24 horas del día chequeando cómo funciona el mercado de las NFT y las criptomonedas.

En síntesis, uruguayos como JK7 venden su conocimiento sobre el futuro que se avecina y, además, una puerta de acceso a un presente que ya convive y se relaciona con el viejo.

Por último, más allá o más acá del negocio, el joven uruguayo destaca el trabajo en equipo y el valor del conocimiento de las personas que trabajan junto a él en V1P$. Se muestra entusiasmado por el presente y el futuro de su proyecto, y dice haber encontrado “un grupo de personas” con las puede pasar “todo el día hablando de NFT e intercambiando experiencias”.



El Kun: otro jugador en el Metaverso

El ex jugador de fútbol argentino Sergio Kun Agüero, y actual líder mundial en streaming y gaming, lanzará este mes su propio espacio en el multiverso. Kuniverse será parte de The Sandbox, uno de las empresas líderes en el mundo de los juegos virtuales.



La primera versión de Kuniverse se lanzará el 6 de noviembre y tomará la forma de un gran estadio con juegos temáticos de fútbol, baile y, para que el juego sea lo más realista posible, incluirá un camión de comida argentina, entre otras experiencias. Agüero tendrá un rol activo en Kuniverse: dará la bienvenida a los usuarios, jugará online y compartirá contenido a través de su canal de Twitch junto a otros grandes streamers e invitados especiales.

Los responsables de Kuniverse anunciaron que, entre quienes se sumen a esta experiencia, se sorteará un viaje a Catar durante el próximo Mundial para conocer al Kun.



