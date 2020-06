Iruka: la app uruguaya que acompaña a los padres en el desarrollo de sus hijos

Tecnología

Pyxis, empresa uruguaya de tecnología, presentó semanas atrás su nueva aplicación, Iruka, una herramienta de apoyo a los padres.

¿En qué consiste? Iruka acompaña a las familias en el desarrollo de sus hijos, principalmente aquellos que necesitan el apoyo de diversos profesionales. Permite centralizar, gestionar y organizar la información de los distintos especialistas que se visitan y ayuda en la organización de las consultas y agenda. Recopila información de médicos, psicopedagogos, psicomotricistas, maestros, psicólogos, entre otros. Está disponible para Android y pronto estará para iOS.

Iruka fue pensada con y para padres. Está especialmente diseñada para aquellos que necesitan consultar periódicamente a distintos técnicos y profesionales. Acompañando la crianza y el desarrollo de los niños. Iruka registra, documenta, agenda y centraliza toda la información relativa a terapias y tratamiento de largo aliento", nos cuenta Beatriz Pereira, Project Manager del proyecto.

Te presentamos sus distintas funcionalidades:

- Mochila de Documentos. Te permite guardar documentos, imágenes, audio y video para que tengas a mano antes de la consulta con el profesional.

- Asistente que te acompaña. Va contigo a donde vayas, ayudándote a recordar las visitas a las que tu hijo/a debe asistir.

- Recuerda tu información. Te permite recuperar un momento anterior de una manera rápida y práctica. Mantiene guardada toda tu información de forma ordenada por fechas.

- Abarca todo el desarrollo. Además de contemplar la salud de tu niño, también incluye todas las otras actividades que son parte de su desarrollo.

- Organiza tus eventos. Mantiene un listado de todos los eventos asistidos.

- Registra tus notas e ideas. Dentro de cada evento que registres, podrás agregar notas y documentos que surgieron de la visita con el profesional.

La historia detrás de IRUKA

El origen de este proyecto es el Think UP, un evento impulsado en 2017 por el equipo de Responsabilidad Social Pyxiana. El objetivo: generar proyectos tecnológicos de impacto social. Se presentaron varias ideas y una de ellas fue la digitalización del carné del niño con síndrome de down.

"La idea original fue la de digitalizar el carné del niño con trisomía 21, un carné de cartón otorgado por el Ministerio de Salud Pública a todos los niños para el seguimiento de las atenciones médicas que reciben desde que nacen hasta los 10 años. En el caso de los chicos con síndrome de down, se entrega un cartón similar que contiene un poco más de información, pero que resulta insuficiente", explica Beatriz.