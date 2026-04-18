Investigadores comenzaron a analizar muestras obtenidas en la expedición Uruguay Sub200

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Investigadores uruguayos comenzaron a analizar muestras del fondo marino recolectadas en una reciente expedición científica, en un trabajo que busca comprender mejor la vida microbiana en las profundidades del océano.

El estudio se lleva adelante en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, donde se procesan sedimentos obtenidos durante la expedición Uruguay Sub 200. Las muestras fueron tomadas en el margen continental del país, a profundidades que van desde los 200 hasta los 3.500 metros, utilizando tecnología especializada como vehículos operados de forma remota.

Uno de los principales enfoques de la investigación es el análisis de ADN ambiental presente en los sedimentos. A partir de ese material, los científicos buscan identificar qué microorganismos habitan en estas zonas extremas, cómo se organizan y qué funciones cumplen dentro del ecosistema marino.

Entre los hallazgos más destacados aparecen los llamados “mantos de Beggiatoa”, acumulaciones de bacterias que forman capas visibles sobre el fondo marino en zonas ricas en azufre. Estas comunidades se caracterizan por generar compuestos con olor similar al ácido sulfhídrico y obtienen energía a partir de procesos químicos, en ausencia total de luz solar.

A diferencia de lo que ocurre en la superficie terrestre, donde la vida depende del sol, en estas profundidades la base de la cadena alimentaria está sostenida por microorganismos capaces de transformar compuestos químicos en energía. Este proceso permite generar materia orgánica que luego sustenta a organismos más complejos, como gusanos, moluscos y crustáceos.

Los investigadores destacan que estas bacterias no solo habitan el fondo oceánico, sino que cumplen un rol clave en la estructuración de los ecosistemas profundos, siendo fundamentales para el desarrollo de otras formas de vida.

El avance de estos estudios permitirá ampliar el conocimiento sobre uno de los ambientes menos explorados del territorio uruguayo —gran parte del cual es oceánico— y aportar información relevante sobre biodiversidad, funcionamiento de los ecosistemas y posibles aplicaciones científicas a futuro.

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