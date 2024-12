Instagram, WhatsApp y Facebook: aplicaciones de Meta sufren caída global de servicio

Instagram, WhatsApp, Facebook y otros servicios de la empresa Meta sufrieron una caída de su servicio a nivel global, incluido en Uruguay.

Usuarios denunciaron la caída en otras redes sociales, y medios de todo el mundo se hicieron eco de la afectación.

Según el sitio Downdetector, el problema inició sobre las 14:50 horas, cuando la página comenzó a recibir miles de reportes al respecto.

La empresa, encabezada por el magnate Mark Zuckerberg, aún no ha declarado nada al respecto.

La cuenta de WhatsApp en la red social X reconoció el error y aseguró que están trabajando en ello.

“Estamos al tanto de algunos problemas para acceder a WhatsApp. Estamos trabajando activamente para encontrar una solución y estamos empezando a ver que la mayoría de las personas vuelven a la normalidad. Esperamos que todo vuelva a la normalidad en breve”, aseguró.

We’re aware of some issues accessing WhatsApp. We’re actively working on a solution and starting to see a return to normal for most people. We expect things to be back to normal shortly.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.