IM monitorea aparición de mosquitos; hasta el momento no hay presencia de dengue

La presencia de mosquitos en nuestro país se hace habitual en esta temporada del año, pero, en los últimos días, se registró una gran cantidad de mosquitos que despertó la curiosidad de varios compatriotas.

Montevideo Portal se comunicó con la directora de Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), Virginia Cardozo, para conocer más del mosquito y sobre todo cuáles son las acciones que tiene pensado la IM para combatir el insecto. En primer lugar, Cardozo dijo que el servicio de salubridad pública que está dentro de la comuna le compete el control de insectos, roedores, entre otros, que sean vectores, es decir, transmisores de enfermedades. En otras palabras, a la IM le compete actuar cuando el mosquito es un aedes aegyptis (dengue) porque es el que puede ser un riesgo para la salud pública.

"Ahí nosotros tenemos un sistema de monitoreo protocolizado con trampas colocadas para detectar los huevos de aedes aegyptis en todo el departamento con visitas domiciliarias. Estamos previendo 4500 visitas en este verano para ver los domicilios, descacharrizar, tenemos actividades de educación, tenemos monitoreo ya protocolizado en parques, cementerios, en las bocas de tormenta y en 54 chatarrerías de Montevideo. En esos monitoreos lo que vamos evaluando es la aparición de los mosquitos, qué tipos de mosquitos aparecen y, sobre todo, prestar específica atención a la presencia del dengue", contó.

En lo que tiene que ver con la aparición del dengue, Cardozo dijo que su presencia ha sido escasa y aislada y que cuando se encuentra el dengue se realiza una intervención de fumigación localizada y se revisan los alrededores para ver que no haya acumulación de agua. "Esas intervenciones, que son el protocolo acordado a nivel del MSP, se han hecho de forma escasa porque la presencia fue escasa", añadió.

¿Qué es lo que pasa ahora?

Según explicó, y como públicamente también se tiene noción, la presencia de mayor humedad, las lluvias y el calor, hacen que sea "esperable la aparición de una mayor población de mosquitos". Cardozo dijo que se está haciendo un monitoreo cercano para que esos mosquitos no sean dengue y que en principio se encontró el mosquito "culex", que es el "normal". "Claramente es molesto, pero no genera un riesgo para la salud pública y, por lo tanto, no amerita intervenciones", informó.

"La gente muchas veces quiere las fumigaciones, pero tenemos que entender que no son una medida recomendada en general porque la fumigación abierta no focalizada perjudica el medioambiente, porque pensemos que matan al mosquito y también la fauna natural de los espacios. Además, mata al mosquito adulto y te soluciona el problema por unos días porque las larvas y los huevos siguen presentes. Entonces la fumigación extendida de Montevideo sería medioambientalmente un horror", agregó.

"El mosquito que tenemos ahora, el marrón, el común, que no genera riesgo, tenemos que usar las medidas de protección: cubrir la piel, usar remeras de manga larga, usar repelente y sobre todo colocarlo en la tardecita cuando empiezan a aparecer el mosquito. Debemos tener los cuidados y las medidas, pero no nos corresponde hacer una intervención porque no implican un riesgo para la salud", indicó.

Finalmente, sobre el dengue, Cardozo dijo que Montevideo en el año 2020 y en lo que va del 2021 no tuvo casos de dengue autóctono, pero que sí tuvimos importados. Sin embargo, el cierre de fronteras decretado por el gobierno ayudó indirectamente a encontrar casos de dengue importantes. Aclaró por último que la presencia de mosquitos no implica la presencia de dengue.

