Habrá puntual presencia de cianobacterias y menor mortandad de peces en playas de Uruguay

Medioambiente

Por Santiago Magni

Santimagni93

Este martes 8 de diciembre es el día de las playas y la fecha es interesante para abordar algunos aspectos de cara a una temporada de verano que será diferente debido a la pandemia del coronavirus.

Además de la emergencia sanitaria, este 2021 será un verano con el fenómeno de La Niña, y la costa también va a experimentar cambios.

En diálogo con Montevideo Portal, Daniel Panario director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias e investigador de Pedeciba Geociencias, explicó qué es de esperar para los más de 600 kilómetros de playa en Uruguay para este verano.

"Lo que sería esperable son muchos días frescos, con vientos fuertes eventualmente del sur o suroeste. Algún día tórrido cada tanto, muy puntualmente aparición de cianobacterias ya que el agua está salada", dijo Panario.

"Con respecto al estado de las playas, los primeros seis meses están vinculados a una Niña débil", aseguró el investigador. La Niña es un fenómeno que implica el enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico Tropical.

Panario sostuvo que en Uruguay "las playas están muy sanas en este momento, los vientos no son muy fuertes y mientras no haya un temporal feroz será un año de bonitas playas, días soleados, aunque hay niveles altos de radiación y hay que tener cuidado".

"Como llueve menos y los ríos tienen menos agua, el agua salada llegará más al oeste del país", sostuvo el investigador.

"Esto puede provocar que algunos peces de agua salada se pesquen en zonas donde usualmente no aparecen, puede haber menos cianobacterias y menos aporte de materia orgánica de los ríos, que pueden disminuir la cantidad de episodios como la mortandad de peces", añadió.

Panario sostuvo que "seguramente tengamos más pesca en las zonas de agua semi dulces, como Canelones, para la alegría de los pescadores".

El rol de las geociencias

Pedeciba Geociencias es una de las cinco áreas del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (Pedeciba), organismo gestionado por la Universidad de la República (UdelaR) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que entre sus objetivos principales se cuenta la formación a nivel de maestrías y doctorado para profesionales en diferentes disciplinas de las ciencias básicas.

Panario, que es investigador de Pedeciba Geociencias, sostuvo que se encargan "de la parte de investigación física, vinculados por un lado al cambio climático y al del uso del suelo que es el principal impacto que tenemos".

"Creo que sería interesante hacer un GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) del manejo costero, ya que hay gente de Facultad de Ciencias, Ingeniería, del Pedeciba, de la Dinama, que más o menos estamos todos de acuerdo en lo mismo", agregó.

El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias sostuvo que "Montevideo trabaja muy bien con nosotros y nos consultan" con respecto al estado de las playas.

"Hay otras intendencias como la de Maldonado que hace lo que se le da la gana", advirtió.

Panario cree que "hace falta un GACH y que Presidencia de la República dé importancia. Hay muchas instituciones involucradas en el manejo costero, desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Deporte".

"Desde el punto de vista costero no puede ser que cada uno haga lo que le parezca, tiene que haber un grupo consultivo como hay en Estados Unidos. En ese país no se hace nada si no se pronuncia ese grupo consultivo. Tiene que haber un sistema de asesoramiento, que nos reunamos todos y luego que decida quien tenga que decidir, pero no que cada uno haga lo que quiere", aseguró Panario.

El área Geociencias en particular agrupa a los investigadores que se dedican al estudio de fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el planeta y en el espacio exterior, que puedan afectar a la Tierra y a los seres vivos. Entre las disciplinas que involucra se cuentan la geología, la hidrología, la oceanografía, la paleontología, la geografía y las ciencias de la atmósfera (como la meteorología y climatología, por ejemplo).

Actualmente, el área está integrada por 50 investigadores, además de 69 estudiantes que cursan maestrías o doctorados actualmente. Desde su creación en 2010, Pedeciba Geociencias ha formado a más de 30 profesionales en las diferentes disciplinas que involucra.

Por Santiago Magni

Santimagni93